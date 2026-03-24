"É uma batalha árdua e que precisa ser repetida", avalia Guilherme Machado

Presidente do Correio, Guilherme Machado, no CB.Debate com o tema O Brasil — pelas Mulheres: formação para uma cultura de proteção - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, abriu a edição desta terça-feira (24/3) do CB Debate reiterando o compromisso histórico do jornal com a pauta feminina e o enfrentamento ao feminicídio. Ao dar as boas-vindas a autoridades e especialistas, Guilherme ressaltou que a luta por um ambiente seguro para as mulheres exige persistência e uma análise constante de diferentes perspectivas sociais.

"Essa batalha contra o feminicídio e a favor das mulheres é uma missão que o Correio já assumiu há alguns anos. É uma luta árdua, por isso precisa ser repetida e reavaliada sob vários ângulos importantes", afirmou o presidente. Ele destacou que, ao longo da série de debates promovidos pela instituição, um tema se mostrou onipresente como solução definitiva: a base educacional.

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Para Guilherme Machado, o foco do encontro — a formação para uma cultura de proteção — ataca a raiz do problema ao mirar nas novas gerações. "Um ponto era recorrente em todos os nossos debates: a questão da educação e da formação de nossas crianças, adolescentes e jovens adultos, que são o futuro desta nação. Precisamos entender o que é importante na formação desses jovens para que possamos acabar de uma vez por todas com o uso da força contra as mulheres", concluiu, antes de passar a palavra à ministra das Mulheres, Márcia Lopes.

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Rede de proteção

O Correio Braziliense promove mais uma edição do CB Debate com o tema O Brasil — pelas Mulheres: formação para uma cultura de proteção. Realizado durante o Mês da Mulher, o encontro reúne representantes do poder público, especialistas, profissionais da educação e integrantes da sociedade civil para discutir o papel das instituições na construção de ambientes mais seguros e igualitários para as mulheres.

A iniciativa propõe o fortalecimento do enfrentamento à violência de gênero por meio de ações estruturais, apostando no diálogo e na formação como caminhos para mudanças duradouras. O evento integra uma série de debates promovidos ao longo do ano pelo Correio voltados à valorização das mulheres e à discussão de políticas públicas. (Assista abaixo)