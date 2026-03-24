Esquema de diplomas falsos é alvo de investigação da Polícia Federal

Um grupo suspeito de falsificar e vender diplomas acadêmicos irregulares, incluindo títulos de mestrado e doutorado sem reconhecimento oficial, é alvo de investigação da Polícia Federal (PF). Os envolvidos utilizavam páginas eletrônicas fraudulentas e até uma suposta instituição estrangeira para dar aparência de legitimidade aos documentos, com objetivo de enganar os interessados que buscavam qualificação profissional.

A Operação Medalhão é realizada nesta terça-feira (24/3), para desarticular o esquema. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, sendo um em um endereço comercial utilizado como base das atividades e quatro em residências dos investigados.

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As diligências começaram em 2025, após denúncias de conselhos profissionais que identificaram a apresentação de diplomas falsificados atribuídos a instituições brasileiras. Durante as apurações, foi constatado que o grupo criava sites que simulavam ambientes oficiais de universidades, com o intuito promover autenticidade aos certificados.

Além disso, foram encontrados indícios de emissão de diplomas por uma suposta instituição estrangeira, especialmente em cursos de pós-graduação, sem qualquer comprovação de reconhecimento pelos órgãos educacionais competentes. Os criminosos alegavam que os títulos poderiam ser utilizados no Brasil sem necessidade de revalidação, o que não é permitido pela legislação.

Segundo a Polícia Federal, quatro pessoas foram identificadas como integrantes do esquema, com funções bem definidas, entre elas, captação de clientes, gestão financeira e apresentação institucional da entidade fictícia.

Os investigados poderão responder por crimes como falsificação de documento público, uso de documento falso, estelionato, organização criminosa e exercício irregular de profissão.

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