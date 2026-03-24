Diretora destaca que a escola é promotora de boas ações a partir da cultura da prevenção

Katharine Bernades é Diretora Executiva do Grupo Multi-Integral de Ensino. Além disso, a profissional é doutora em Psicologia Social, pela Universidad John F. Kennedy. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB Debate)

"A escola é o primeiro local social comunitário onde a gente pode promover essa educação (sobre o cuidado com a mulher)", afirmou a diretora-executiva da Escola Multi Integral (EMI), Katharine Bernardes, painelista do CB Debate desta terça-feira (24/3), com o tema O Brasil — pelas Mulheres: formação para uma cultura de proteção. Doutora em psicologia social e conselheira do sindicato das escolas particulares do Distrito Federal, ela defendeu que a construção de uma cultura de respeito começa desde a infância.

Segundo Katharine, a escola atua de forma estruturada, com um currículo articulado que incorpora princípios morais e valores humanos, como empatia, respeito e cuidado com o outro. “A escola é promotora de boas ações na comunidade a partir da cultura da prevenção”, afirmou. Ela explicou que essas diretrizes são trabalhadas de maneira contínua, desde o berçário até as etapas mais avançadas, por meio de atividades lúdicas, debates, produções culturais e ações pedagógicas.

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Esta edição do CB Debate reúne representantes do poder público, especialistas, profissionais da educação e integrantes da sociedade civil em torno de um objetivo comum: fortalecer o enfrentamento à violência de gênero por meio de ações estruturais. O evento é transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do Correio Braziliense.