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Diretora destaca que a escola é promotora de boas ações a partir da cultura da prevenção

Para a diretora da Escola Multi Integral, Katharine Bernardes, a construção de uma cultura de respeito começa na infância

Katharine Bernades é Diretora Executiva do Grupo Multi-Integral de Ensino. Além disso, a profissional é doutora em Psicologia Social, pela Universidad John F. Kennedy. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB Debate)
Katharine Bernades é Diretora Executiva do Grupo Multi-Integral de Ensino. Além disso, a profissional é doutora em Psicologia Social, pela Universidad John F. Kennedy. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB Debate)

"A escola é o primeiro local social comunitário onde a gente pode promover essa educação (sobre o cuidado com a mulher)", afirmou a diretora-executiva da Escola Multi Integral (EMI), Katharine Bernardes, painelista do CB Debate desta terça-feira (24/3), com o tema O Brasil — pelas Mulheres: formação para uma cultura de proteção. Doutora em psicologia social e conselheira do sindicato das escolas particulares do Distrito Federal, ela defendeu que a construção de uma cultura de respeito começa desde a infância.

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Segundo Katharine, a escola atua de forma estruturada, com um currículo articulado que incorpora princípios morais e valores humanos, como empatia, respeito e cuidado com o outro. “A escola é promotora de boas ações na comunidade a partir da cultura da prevenção”, afirmou. Ela explicou que essas diretrizes são trabalhadas de maneira contínua, desde o berçário até as etapas mais avançadas, por meio de atividades lúdicas, debates, produções culturais e ações pedagógicas.

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Esta edição do CB Debate reúne representantes do poder público, especialistas, profissionais da educação e integrantes da sociedade civil em torno de um objetivo comum: fortalecer o enfrentamento à violência de gênero por meio de ações estruturais. O evento é transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do Correio Braziliense.

 

 

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Estefania Lima - especial para o Correio

Repórter

Brasiliense, 19 anos. Gosto muito de ir ao cinema, sozinha ou acompanhada. Sou amadora no skate, mas me considero profissional em Sudoku. Comecei no jornalismo em 2022, no Centro Universitário Iesb.

Por Estefania Lima - especial para o Correio
postado em 24/03/2026 11:14 / atualizado em 24/03/2026 11:19
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