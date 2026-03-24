Para desembargadora o foco precisa estar na educação contra a violência

desembargadora e conselheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Jaceguara Dantas da Silva - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Durante o evento de aberto do CB.Debate, promovido na manhã festa terça-feira (24/3), a desembargadora e conselheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Jaceguara Dantas comentou sobre os caminhos para o enfrentamento a violência contra a mulher.

Para a desembargadora, a educação é fundamental para mudar essa realidade. "Precisamos focar de forma maciça na educação para que consigamos mudar o cenário atual", afirmou.

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Jaceguara também destacou a importância da exposição do problema na imprensa. "Eventos como esse têm uma importância enorme. Isso coloca a violência como o assunto do dia, dá visibilidade para essa temática", disse. Além disso, ela também afirmou que quanto maior o empenho para o debate, mais essas informações chegam para as mulheres.

CB DEBATE

O Correio Braziliense promove mais uma edição do CB Debate com o tema O Brasil — pelas Mulheres: formação para uma cultura de proteção. Realizado durante o Mês da Mulher, o encontro reúne representantes do poder público, especialistas, profissionais da educação e integrantes da sociedade civil para discutir o papel das instituições na construção de ambientes mais seguros e igualitários para as mulheres.

A iniciativa propõe o fortalecimento do enfrentamento à violência de gênero por meio de ações estruturais, apostando no diálogo e na formação como caminhos para mudanças duradouras. O evento integra uma série de debates promovidos ao longo do ano pelo Correio voltados à valorização das mulheres e à discussão de políticas públicas.