Maior cidade do DF oferece vasta diversidade gastronômica

Ceilândia é uma cidade marcada pelas histórias de migração, resistência e identidade cultural forte, especialmente, do povo nordestino. Essa característica é percebida não apenas no cotidiano, mas também na gastronomia local, que passeia pelo melhor do sabor popular ao refinamento dos frutos do mar. Nesse cenário, restaurantes como Carmelita e 14 Irmãos revelam diferentes camadas desses empreendimentos, que conectam memória, tradição e sabor.

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O Carmelita 1903 propõe uma gastronomia mais sofisticada, com foco em frutos do mar como o camarão, carro-chefe da casa. O proprietário Erivan Soares Domingos relembra que o espaço chegou como uma aposta na região da Via Leste. "Quando a gente chegou aqui, em Ceilândia, ouviu algumas críticas que aqui não iria funcionar e que não tinha público para o nosso intuito. A gente arriscou, foi resiliente na ideia e funcionou.

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"Fomos bem recebidos, tem quatro anos que a casa está em pleno funcionamento, e Ceilândia nos acolheu muito bem e a gente está muito animado com a cidade. É uma região completa. No Centro, a gente resolve tudo, tudo que precisa tem aqui, banco e repartição pública. Sou 100% satisfeito com a nossa região", declara Erivan.

O empreendimento chegou à cidade em 2022 e tem se consolidado como referência local, com pratos que, segundo Erivan, proporcionam memórias afetivas. "O pessoal vem prestigiar a comida para lembrar do Nordeste. Temos muitas pessoas dessa região do país que moram aqui e o nosso público é muito forte nessa área", explica. Entre os destaques do cardápio estão a caranguejada, a moqueca tradicional e a moqueca capixaba, recentemente incorporada e "muito bem aceita".

Os preços variam, segundo ele, entre pratos de camarão, a partir de R$ 99,90 em promoções, até moquecas que servem três ou quatro pessoas, por R$ 179,90. Mais do que números, o diferencial está na experiência. "A gente recebe muitas pessoas já um pouco de idade avançada. Quando comem uma moqueca, falam que é pra lembrar da infância lá no Nordeste. Aqui a gente vive muito isso", relata. O restaurante funciona diariamente, das 11h à meia-noite, com opções executivas no almoço e pratos à la carte no jantar.

Opcão tradicional

Se o Carmelita representa uma vertente mais elaborada da gastronomia local, o 14 Irmãos simboliza a tradição popular que atravessa décadas. Criado por Francisco Avelino Lima, conhecido como Decy, primogênito de uma família cearense que decidiu abrir o negócio no fim dos anos 1980. O estabelecimento é considerado parte da história da cidade.

"Ceilândia é a cidade mais importante para o 14 Irmãos. Foi aqui que a gente começou desde quando a gente veio do Ceará. Estar aqui por quase 40 anos demonstra nosso amor por essa cidade e nosso desejo de honrar o legado do nosso tio Decy", afirma o gerente Adier Costa, sobrinho do fundador.

Trio x-tudo é um dos mais pedidos no 14 irmãos (foto: Davi Cruz/CB/D.A Press)

Para ele, o restaurante ultrapassa a função comercial. "Eu considero nossa loja como patrimônio da cidade. É o marco principal de uma família guerreira que lutou a vida toda nessa cidade", diz Adier. Ele declara que a família saiu do Ceará, mas encontrou o um lar na região. "Das cidades mais nordestinas que existe, a Ceilândia é a número 1 e a gente é muito feliz nessa cidade", acrescenta.

O cardápio segue a linha de tradição e acessibilidade. Os "dogs" na chapa, com molho especial, custam a partir de R$ 12, enquanto o trio sai por R$ 24. Entre os hambúrgueres, o destaque é o x-tudo, um dos mais pedidos, por R$ 19 (ou R$ 28 no combo).











