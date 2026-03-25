InícioCidades DF
acessibilidade

Instituto Autismos trabalha música como ferramenta de inclusão e respeito

Projeto criado em Brasília reúne 200 participantes no espectro do autismo e transforma histórias por meio da arte

A sinfonia é composta por pessoas atípicas que possuem o interesse em musicalização instrumental - (crédito: Patrícia Soransso)
A sinfonia é composta por pessoas atípicas que possuem o interesse em musicalização instrumental - (crédito: Patrícia Soransso)

Nem sempre o acesso à comunicação, à convivência e a espaços culturais acontece de forma natural para quem está no espectro do autismo. No Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas vivem essa realidade, muitas ainda fora de ambientes que estimulem o desenvolvimento social e emocional. No Distrito Federal, o cenário inclui filas por diagnóstico e acesso limitado a terapias, o que torna iniciativas de inclusão ainda mais necessárias.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

É nesse contexto que o Instituto Autismos consolidou, ao longo de mais de uma década, um trabalho que une terapia, arte e protagonismo. Criado em 2015 pela musicoterapeuta Ana Carolina Steinkopf, o projeto atendeu mais de 5 mil participantes e suas famílias. "O nosso programa leva acessibilidade para pessoas que muitas vezes não têm acesso a diferentes formas de desenvolvimento", afirma a idealizadora. Segundo ela, os encontros acontecem semanalmente, em grupos reduzidos, ao longo de um processo que pode durar até 10 meses.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O resultado desse trabalho ganha visibilidade no musical Uma sinfonia diferente, que volta a ser apresentado no Centro Cultural Banco do Brasil, Brasília. A montagem reúne cerca de 200 participantes em cena — número que cresceu nos últimos anos. "Na edição passada, eram cerca de 80. Hoje, conseguimos chegar a 200, entre crianças, adolescentes e adultos", destaca Ana.

Além do espetáculo, a proposta está no processo. Ao longo dos encontros, são trabalhadas comunicação, linguagem e interação social. Dados do projeto indicam que mais de 25 mil pessoas já assistiram às apresentações, e uma pesquisa nacional aponta que 65% dos participantes desenvolveram linguagem verbal.

É nesse percurso que histórias como a de Henrique começam a mudar. Aos 4 anos, ele ainda falava poucas palavras e tinha dificuldade de se comunicar. Foi após episódios na escola que a mãe, a confeiteira Keila Ramos, 40, buscou ajuda especializada e recebeu o diagnóstico. "A neurologista olhou para mim e disse: 'Agora seu filho vai precisar que você lute por ele'. E foi isso que eu fiz", conta.

A busca por terapias levou Keila até o projeto. "A Carol foi a primeira pessoa, além de mim, que acreditou no potencial do Henrique", afirma. No início, a adaptação não foi simples. "Ele não parava quieto, era muito agitado. Muitas vezes, eu pensei: o que estou fazendo aqui?", relembra. Ainda assim, decidiu continuar.

Meses depois, veio o convite para o espetáculo. A insegurança voltou. "Eu fiquei preocupada, porque ele não prestava atenção nos ensaios", diz. A resposta veio no palco. "Naquela noite, meu filho mostrou que, mesmo sendo diferente, ele conseguia. Ele cantou todas as músicas, fez as coreografias… e eu só sabia chorar", conta a mãe. Ao final da apresentação, Henrique pediu o microfone e disse: "Obrigado, pessoal".

Hoje, aos 8 anos, ele se comunica com mais facilidade e mantém o vínculo com o projeto. "Ele reclama se não vai. Está muito feliz", completa. Para Carol, esse tipo de transformação resume o propósito do trabalho. "Eles entendem que ali é o espaço deles. A apresentação inteira é pensada para que sejam vistos", afirma. Ao final de cada espetáculo, a sensação é recorrente: "É possível. Com estudo e oportunidade, é possível".

A estrutura do musical acompanha essa proposta. Dividido em três blocos, o espetáculo reúne gradualmente os participantes até o momento final, quando todos ocupam o palco. Em alguns trechos, monitores e familiares oferecem suporte, sem retirar o protagonismo.

A edição deste ano conta, ainda, com a participação do compositor Hélio Ziskind, que esteve no projeto em 2024 e retorna com canções que fazem parte da memória afetiva de muitas famílias. 

Experiência ampliada

Além do musical, a programação inclui a oficina Batucadeiros de Música Corporal, realizada também no CCBB Brasília. A atividade propõe o uso do corpo como instrumento musical, por meio de jogos e experiências coletivas.

Criada pelos educadores Patty Amorim e Ricardo Amorim, a prática surgiu de forma improvisada e se consolidou como metodologia. "A musicalidade faz parte da existência humana. A música é uma relação com o outro", afirma Ricardo. A oficina reúne crianças com e sem diagnóstico no mesmo espaço, sem divisão por perfis. "Todos ali são seres de possibilidade. A gente respeita o tempo de cada um", completa. Uma das músicas trabalhadas será incorporada ao espetáculo, aproximando público e apresentação. 

  • Na iniciativa, crianças aprendem a se desenvolver em sociedade de forma divertida- Projeto: Uma Sinfonia Diferente
    Na iniciativa, crianças aprendem a se desenvolver em sociedade de forma divertida- Projeto: Uma Sinfonia Diferente Patrícia Soransso
  • No projeto, pessoas com espectro autista desenvolve um aprimoramento vocal - Projeto: Uma Sinfonia Diferente
    No projeto, pessoas com espectro autista desenvolve um aprimoramento vocal - Projeto: Uma Sinfonia Diferente Patrícia Soransso
  • A sinfonia é composta por pessoas atípicas que possuem o interesse em musicalização instrumental
    A sinfonia é composta por pessoas atípicas que possuem o interesse em musicalização instrumental Patrícia Soransso
  • Nessa edição, o músico Hélio Steinkkopf volta a compor o espetáculo - Projeto: Uma Sinfonia Diferente
    Nessa edição, o músico Hélio Steinkkopf volta a compor o espetáculo - Projeto: Uma Sinfonia Diferente Instituto Autismos

Serviço

Musical
Uma sinfonia diferente

Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (SCES, Trecho 2 - Brasília/DF)

Dias: 4, 5, 11 e 12 de abril

Hora: 16h

Classificação: livre

Ingressos: retirados online no site do CCBB ou presencial na bilheteria do local.

 

Oficina Batucadeiros de Música Corporal - Corpo, música e encontro 

Dias: 4, 5, 11 e 12 de abril 

Hora: 14h30

Participação gratuita 

Classificação: livre

Ingressos: serão disponibilizados no site um dia antes de cada oficina e presencialmente na bilheteria do local.

 *Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Júlia Sirqueira

Cursando Jornalismo no Centro Universitário IESB, estagiária na Revista do Correio, fã de boas histórias, arte, cultura pop, rock e universo geek.

Por Júlia Sirqueira
postado em 25/03/2026 00:01 / atualizado em 25/03/2026 09:57
SIGA
x