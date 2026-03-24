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Motociclista morre após acidente com carreta e carro em Samambaia

Informações preliminares indicam que o motociclista foi atingido pelo carro, caiu ao chão e atropelado pela carreta

Acidente ocorreu no fim da tarde desta terça-feira - (crédito: QAP/Divulgação)
Acidente ocorreu no fim da tarde desta terça-feira - (crédito: QAP/Divulgação)

Um acidente entre uma carreta, um carro e uma moto deixou uma pessoa morta no fim da tarde desta terça-feira (24/3), na BR-060, em Samambaia.

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Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram designadas para o socorro. Os militares, ao chegarem no local, encontrara o motociclista caído ao chão e já sem vida. Os motoristas da carreta e do carro não ficaram feridos. 

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A dinâmica do acidente ainda está em apuração. Informações preliminares indicam que o motociclista foi atingido pelo carro, caiu ao chão e atropelado pela carreta. A Polícia Rodoviária Federal ficou responsável pelo local.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 24/03/2026 21:53
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