Motociclista morre após acidente com carreta e carro em Samambaia

Acidente ocorreu no fim da tarde desta terça-feira - (crédito: QAP/Divulgação)

Um acidente entre uma carreta, um carro e uma moto deixou uma pessoa morta no fim da tarde desta terça-feira (24/3), na BR-060, em Samambaia.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram designadas para o socorro. Os militares, ao chegarem no local, encontrara o motociclista caído ao chão e já sem vida. Os motoristas da carreta e do carro não ficaram feridos.

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A dinâmica do acidente ainda está em apuração. Informações preliminares indicam que o motociclista foi atingido pelo carro, caiu ao chão e atropelado pela carreta. A Polícia Rodoviária Federal ficou responsável pelo local.