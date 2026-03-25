Ônibus movido a hidrogênio verde chega a Brasília

Iniciativa pioneira no país é fruto de parceria entre GDF, Neoenergia e TEVX - (crédito: Divulgação)

Uma parceria entre a Neoenergia, a TEVX e o governo do Distrito Federal (GDF) trará para Brasília o primeiro ônibus comercial do Brasil movido a hidrogênio verde. O lançamento do veículo ocorreu nesta quarta-feira (25/3), no posto projetado para esse tipo de combustível em Taguatinga.

O ônibus elétrico é equipado com uma célula de combustível que utiliza hidrogênio gasoso em reação com o oxigênio do ar, gerando eletricidade de maneira sustentável. A capacidade é de 71 passageiros e autonomia aproximada de 300 quilômetros, com tempo de reabastecimento entre 10 e 15 minutos.

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A cerimônia de lançamento reuniu autoridades do setor elétrico, como o diretor executivo comercial da Neoenergia, David Benavent Del Prado, além dos secretários de Turismo, Cristiano Araújo, e de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves.

“Este projeto impulsiona a eletrificação da economia e fortalece o posicionamento do Brasil em novas cadeias energéticas sustentáveis”, declara Del Prado.

O veículo fará a Rota Monumental, roteiro cívico com o objetivo de apresentar os principais cartões postais da Capital Federal aos turistas. Com passagem gratuita, a rota permitirá que visitantes conheçam pontos da cidade como Catedral e a Praça dos Três Poderes.

Os passeios acontecerão aos sábados, às 10h. Rotas aos domingos e sextas-feiras poderão ser incluídas em caso de aumento da demanda. As reservas de ingressos podem ser feitas gratuitamente no site da Secretaria de Turismo.

“Trata-se de um projeto inovador, que une a valorização do patrimônio cultural à sustentabilidade, com o uso de um ônibus movido a hidrogênio verde”, afirma Cristiano Araújo. “Essa iniciativa reafirma o compromisso de Brasília com o futuro, posicionando a capital como um destino moderno, inteligente e alinhado às melhores práticas ambientais, ao mesmo tempo em que amplia e qualifica a experiência de moradores e visitantes”.

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Taguatinga sediará estruturas do projeto

A usina de hidrogênio verde da Neoenergia, em Taguatinga, será responsável por produzir o combustível do ônibus. A unidade foi contemplada com mais de R$ 30 milhões em investimentos por meio do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Agência Nacional de Energia Elétrica (PDI ANEEL).

O posto de abastecimento também funcionará como um Centro de Conhecimento e Inovação, com o objetivo de desenvolver outras aplicações ao combustível por meio de pesquisas de viabilidade técnica e estudos de ampliação no transporte público e setores industriais.