Golpe da OLX: estelionatário que fez 11 vítimas no DF é alvo de operação da PCDF

Imagem ilustrativa dos crimes de golpe e extorsão mediante sites e aplicativos - (crédito: Caio Gomez)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu mandado de busca e apreensão na cidade de Cuiabá (MT), nesta quinta-feira (26/3), contra um homem suspeito de aplicar o chamado “golpe da OLX”. Ele é suspeito de fazer ao menos 11 vítimas no DF. O criminoso copiava anúncios verdadeiros publicados de veículos em plataformas digitais e criava novos anúncios falsos, inserindo seu próprio número de telefone como contato.

As investigações foram conduzidas pela 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) e apontam que o suspeito atuava de forma articulada para enganar compradores. Quando uma vítima demonstrava interesse no carro, passava a negociar diretamente com o golpista, que se apresentava como o verdadeiro proprietário do automóvel. O suspeito também entrava em contato com o dono legítimo do carro, alegando que havia um possível comprador interessado.

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Com base nas orientações do estelionatário, o comprador se encontrava pessoalmente com o verdadeiro vendedor e iniciava a negociação, acreditando se tratar de uma transação legítima. No entanto, no momento do pagamento, o criminoso instruía a vítima a transferir o valor para uma conta indicada por ele.

Os prejuízos variam conforme o valor dos veículos negociados, uma vez que os pagamentos eram realizados integralmente pelos compradores diretamente ao golpista. O crime só era descoberto após a transferência, quando comprador e vendedor percebiam que haviam sido enganados.

A ação em Cuiabá contou com o apoio da Polícia Civil de Mato Grosso. As investigações continuam para identificar possíveis comparsas e verificar a existência de outras vítimas do esquema criminoso.