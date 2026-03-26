Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 17 milhões nesta quinta (26)

Concurso 2.984 da Mega-Sena será sorteado às 21h, com prêmio acumulado estimado em R$ 75 milhões - (crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

Fique ligado, apostador! Os números do concurso 2.989 da Mega-Sena serão sorteados nesta quinta-feira (26/3), a partir das 21h (horário de Brasília). No último sorteio, nenhum apostador levou o prêmio máximo e o montante está acumulado em R$ 17 milhões.

Os apostadores que desejam participar da disputa e conquistar a bolada podem realizar suas apostas até às 20h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

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Aqueles que têm 18 anos ou mais podem apostar também de forma on-line. Basta criar um registro no site Loterias online da Caixa e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.

