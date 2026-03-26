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Agências oferecem mais de 700 vagas de emprego nesta quinta

Cadastro para as vagas deve ser feito aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou presencialmente em uma das 16 unidades das agências do trabalhador

Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Em busca de emprego? As agências do trabalhador de todo o Distrito Federal oferecem 730 vagas para a população que está a procura de uma oportunidade de trabalho, nesta quinta-feira (26/3). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

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O cargo com maior salário é ofertado para o cargo de empregado doméstico arrumador, com remuneração de R$ 3.242. Além disso, há destaque para 110 vagas de açougueiro, com pagamentos que variam entre R$ 1.850 e R$ 2.500, além de 20 vagas para técnico de refrigeração, com remuneração de R$ 2.500, e 10 vagas para cozinheiro geral, com salário de R$ 2.225,95. As oportunidades estão distribuídas em regiões como Lago Norte, Ceilândia Sul e locais não fixos.

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Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 26/03/2026 08:44
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