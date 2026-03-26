Agências oferecem mais de 700 vagas de emprego nesta quinta

Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Em busca de emprego? As agências do trabalhador de todo o Distrito Federal oferecem 730 vagas para a população que está a procura de uma oportunidade de trabalho, nesta quinta-feira (26/3). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

O cargo com maior salário é ofertado para o cargo de empregado doméstico arrumador, com remuneração de R$ 3.242. Além disso, há destaque para 110 vagas de açougueiro, com pagamentos que variam entre R$ 1.850 e R$ 2.500, além de 20 vagas para técnico de refrigeração, com remuneração de R$ 2.500, e 10 vagas para cozinheiro geral, com salário de R$ 2.225,95. As oportunidades estão distribuídas em regiões como Lago Norte, Ceilândia Sul e locais não fixos.

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Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

