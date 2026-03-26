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Violência Domestica

Homem faz mulher e criança reféns no Itapoã; polícia negocia

Policiais militares atuam para libertar mãe e criança feitos reféns no Itapoã. O autor seria companheiro da mulher

PM negocia libertação de mãe e criança feitos reféns - (crédito: ParanoáNews/cedida ao Correio)
PM negocia libertação de mãe e criança feitos reféns - (crédito: ParanoáNews/cedida ao Correio)

Policiais militares tentam, desde às 15h desta quinta-feira (26/3), libertar uma mulher e uma criança feitas reféns pelo companheiro da vítima. No local, policiais especialistas em negociação tentam convencer o homem a libertar os reféns e se entregar. 

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A rua de acesso à residência está completamente isolada. Além da PM, homens do Corpo de Bombeiros também estão no local. 

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Até o momento, não há informações sobre a identidade ou idade das vítimas. 

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Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Concluiu o curso de comunicação social em 1999. Atua no jornal Correio Braziliense desde 2005 e, atualmente, ocupa o cargo de coordenadora de produção.

Por Adriana Bernardes
postado em 26/03/2026 18:00
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