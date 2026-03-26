Homem faz mulher e criança reféns no Itapoã; polícia negocia

Policiais militares tentam, desde às 15h desta quinta-feira (26/3), libertar uma mulher e uma criança feitas reféns pelo companheiro da vítima. No local, policiais especialistas em negociação tentam convencer o homem a libertar os reféns e se entregar.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A rua de acesso à residência está completamente isolada. Além da PM, homens do Corpo de Bombeiros também estão no local.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Leia também: Homem faz prima de refém em apartamento no Núcleo Bandeirante
Até o momento, não há informações sobre a identidade ou idade das vítimas.
Aguarde mais informações
Saiba Mais
postado em 26/03/2026 18:00