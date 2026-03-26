Homem faz mulher e criança reféns no Itapoã; polícia negocia

PM negocia libertação de mãe e criança feitos reféns - (crédito: ParanoáNews/cedida ao Correio)

Policiais militares tentam, desde às 15h desta quinta-feira (26/3), libertar uma mulher e uma criança feitas reféns pelo companheiro da vítima. No local, policiais especialistas em negociação tentam convencer o homem a libertar os reféns e se entregar.

A rua de acesso à residência está completamente isolada. Além da PM, homens do Corpo de Bombeiros também estão no local.

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Até o momento, não há informações sobre a identidade ou idade das vítimas.

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