Cappelli sobre renúncia de Ibaneis: "Vai dar uma banana para o povo"

O presidente da ABDI comentou a declaração do governador de que vai se afastar do GDF no próximo sábado (28/3) para se candidatar ao Senado. Segundo Cappelli, Ibaneis "quebrou o BRB e quebrou as finanças do DF"

Segundo o dirigente da ABDI, o governador entrará no avião e dará uma "banana" para o povo. Me lembra a novela "Vale Tudo", ironizou Cappelli - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Ricardo Cappelli, comentou sobre a saída do governador Ibaneis Rocha (MDB) do cargo durante entrevista ao CB.Poder — uma parceria entre Correio e TV Brasília — nesta quinta-feira (26/3). Ibaneis declarou que vai se afastar do Governo do Distrito Federal no próximo sábado (28) para se candidatar ao Senado. 

Em conversa com os jornalistas Ana Maria Campos e Carlos Alexandre de Souza, o ex-interventor da Segurança Pública no Distrito Federal disse que o Ibaneis "quebrou o Banco de Brasília (BRB) e quebrou as finanças do DF". Segundo ele, no sábado, o governador entrará no avião e dará uma “banana” para o povo. 

“O governador Ibaneis Rocha anunciando que vai renunciar ao cargo no próximo sábado me lembra o final da novela Vale Tudo, quando o cara dá um golpe, entra no avião e dá uma banana para o povo”, ironizou. 

Perguntado sobre a ligação do BRB com o caso do Banco Master, Cappelli disse defender que a Justiça penhore os bens do controlador Daniel Vorcaro e de todos os envolvidos "nessa fraude contra o patrimônio do povo do Distrito Federal".

“A impressão que dá é que o Ibaneis está empurrando a bomba para depois que ele sair. Estou esperando para ver o que a Celina Leão (PP), que assume na segunda-feira (30), vai dizer. Eu estou muito ansioso para ver o pronunciamento da nova governadora.”

Caetano Yamamoto*

Estagiário

Estagiário da editoria de Política, Economia e Brasil. Estudante de jornalismo do Ceub. Gosto também de Esportes. Pretendo participar de grandes coberturas, como uma Olimpíada.

postado em 26/03/2026 17:42 / atualizado em 26/03/2026 17:56
