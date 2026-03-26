Cappelli sobre renúncia de Ibaneis: "Vai dar uma banana para o povo"

O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Ricardo Cappelli, comentou sobre a saída do governador Ibaneis Rocha (MDB) do cargo durante entrevista ao CB.Poder — uma parceria entre Correio e TV Brasília — nesta quinta-feira (26/3). Ibaneis declarou que vai se afastar do Governo do Distrito Federal no próximo sábado (28) para se candidatar ao Senado.
Em conversa com os jornalistas Ana Maria Campos e Carlos Alexandre de Souza, o ex-interventor da Segurança Pública no Distrito Federal disse que o Ibaneis "quebrou o Banco de Brasília (BRB) e quebrou as finanças do DF". Segundo ele, no sábado, o governador entrará no avião e dará uma “banana” para o povo.
“O governador Ibaneis Rocha anunciando que vai renunciar ao cargo no próximo sábado me lembra o final da novela Vale Tudo, quando o cara dá um golpe, entra no avião e dá uma banana para o povo”, ironizou.
Perguntado sobre a ligação do BRB com o caso do Banco Master, Cappelli disse defender que a Justiça penhore os bens do controlador Daniel Vorcaro e de todos os envolvidos "nessa fraude contra o patrimônio do povo do Distrito Federal".
“A impressão que dá é que o Ibaneis está empurrando a bomba para depois que ele sair. Estou esperando para ver o que a Celina Leão (PP), que assume na segunda-feira (30), vai dizer. Eu estou muito ansioso para ver o pronunciamento da nova governadora.”
