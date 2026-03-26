InícioCidades DF
Itapoã

Vizinho resgatou crianças antes de marido manter mulher e bebê reféns

Polícia tenta desde as 15h desta qinta-feira (26/3) negociar a liberação dos reféns. Na casa, o homem mantém a mulher e um bebê de apenas 1 mês como reféns

Homem em surto mantém mulher e criança em residência. Polícia Militar cerca rua no Itapoã - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA Press)
Homem em surto mantém mulher e criança em residência. Polícia Militar cerca rua no Itapoã - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA Press)

Um morador conseguiu resgatar, antes da chegada da Polícia Militar, duas crianças mantidas reféns na Quadra 66 do Itapoã. Militares do Batalhão de Operações Especiais tentam, desde as 15h desta quinta-feira (26/3), negociar a rendição do suspeito, que ainda mantém a mulher e o filho, um bebê de 1 mês, em poder dele.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O Correio apurou que o suspeito se chama Benigno Feitosa. No começo da tarde, um vizinho ouviu um grito vindo da casa e entrou. Imediatamente, resgatou as duas crianças filhas da vítima e conseguiu sair da residência. Segundo testemunhas, o suspeito se apossou de uma faca e deteve a mulher, que segurava o bebê no colo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A rua de acesso à residência está completamente isolada. Além da PM, homens do Corpo de Bombeiros também estão no local. Até a última atualização desta matéria, militares tentavam a rendição do homem.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 26/03/2026 18:59
SIGA
x