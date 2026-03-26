Vizinho resgatou crianças antes de marido manter mulher e bebê reféns

Homem em surto mantém mulher e criança em residência. Polícia Militar cerca rua no Itapoã - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA Press)

Um morador conseguiu resgatar, antes da chegada da Polícia Militar, duas crianças mantidas reféns na Quadra 66 do Itapoã. Militares do Batalhão de Operações Especiais tentam, desde as 15h desta quinta-feira (26/3), negociar a rendição do suspeito, que ainda mantém a mulher e o filho, um bebê de 1 mês, em poder dele.

O Correio apurou que o suspeito se chama Benigno Feitosa. No começo da tarde, um vizinho ouviu um grito vindo da casa e entrou. Imediatamente, resgatou as duas crianças filhas da vítima e conseguiu sair da residência. Segundo testemunhas, o suspeito se apossou de uma faca e deteve a mulher, que segurava o bebê no colo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Grupo que simulava corridas para roubar motoristas de app é alvo da PCDF

A rua de acesso à residência está completamente isolada. Além da PM, homens do Corpo de Bombeiros também estão no local. Até a última atualização desta matéria, militares tentavam a rendição do homem.