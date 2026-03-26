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Homem é preso em MG por tentativa de estupro contra enteada no DF

O homem estava foragido desde a data do crime, em meados de setembro de 2025, e foi encontrado em Minas Gerais. Além desta tentativa, o homem possui outras passagens na polícia

O suspeito foi preso em uma propriedade rural em Minas Gerais - (crédito: Material cedido ao Correio)
O suspeito foi preso em uma propriedade rural em Minas Gerais - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem de 24 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (26/3) por tentativa de estupro contra a enteada, de 15 anos, em setembro de 2025. O suspeito foi localizado em uma propriedade rural em Unaí (MG). O homem, que não teve a identidade divulgada, possuía outros antecedentes criminais, tendo registrado, em sua ficha, ato infracional análogo ao crime de homicídio, no estado de Goiás, enquanto era menor de idade.

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Segundo a polícia, na noite do crime, que teria acontecido em setembro de 2025, quando a menina tinha 15 anos, o homem entrou no quarto da vítima com uma faca em mãos mandando que ela tirasse as roupas e dizendo: “você não sabe do que eu sou capaz”. Com as negativas da menina, o homem teria se jogado em cima da enteada tentando sufocá-la e tampando a boca dela. 

Segundo as investigações, o homem não chegou a consumar o estupro, entretanto, teria mostrado as partes íntimas antes que a menina conseguisse se desvencilhar do agressor e sair do local. 

Após a denúncia, a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT), emitiu um mandado de prisão contra o homem. A delegacia responsável pelo caso, a 23ª DP (P Sul - Ceilândia), iniciou os serviços de inteligência para localizar o suspeito do crime.

Após inúmeras diligências, o homem foi localizado em uma propriedade rural em Unaí, município de Minas Gerais. Com a informação, equipes da 23ª DP se deslocaram até o local para realizar a prisão do indivíduo. O suspeito foi capturado e encaminhado para a prisão e segue à disposição da Justiça. 

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 26/03/2026 19:41
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