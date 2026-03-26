Metrô-DF se pronuncia após anúncio de greve

Metrô terá horário de funcionamento alterado no final de semana - (crédito: Gabriel Jabur / Agência Brasília)

Após dois dias da aprovação em assembleia da greve dos funcionários do metrô, a direção do serviço de transporte público se pronunciou sobre a decisão tomada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários do Distrito Federal (Sindmetrô-DF).

Em nota enviada ao Correio, a direção afirma que houve uma reunião com o sindicato para tratar do assunto nesta quinta-feira (26/3). "A direção da Companhia do metropolitano do Distrito Federal se reuniu, neta quinta-feira, com os representantes do Sindmetrô-DF para dar continuidade à negociação e à avaliação das reivindicações apresentadas pelos empregados da Companhia", afirmou.

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Ainda segundo a nota, "o objetivo é definir, de forma conjunta, um acordo positivo para a empresa, para os metroviários e, especialmente, para a população do Distrito Federal que, diariamente, faz uso dos nossos serviços e conta com o pleno funcionamento do metrô", finalizou.

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A greve foi anunciada pelo sindicato na última quarta-feira (24/3) para reivindicar melhores condições de trabalho. Segundo o diretor de Saúde do Trabalhador, Marcos Carvalho, a categoria enfrenta um cenário de sobrecarga devido à falta de colaboradores, incluindo falta de concurso há 13 anos. "Estamos trabalhando no limite. Há estações funcionando com apenas um empregado, o que impacta diretamente na segurança e na qualidade do serviço", afirmou.

O formato da greve, se total ou parcial, ainda será definido em nova assembleia marcada para este domingo (29/3). A paralisação, segundo o sindicato, pode ser evitada caso o governo apresente uma proposta que inclua o compromisso com a realização de concurso público.