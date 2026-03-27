Ceilândia 55 anos: evento debate a cidade; saiba como participar

Evento reunirá autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir caminhos que impulsionem o crescimento econômico, a inclusão social e a melhoria da infraestrutura local - (crédito: Toninho Tavares/Agência Brasíl)

Na próxima terça-feira (31/3), o Correio Braziliense promoverá o "CB.Debate — Ceilândia em movimento", em homenagem ao aniversário da cidade. Com início às 8h30, o evento reunirá autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir caminhos que impulsionem o crescimento econômico, a inclusão social e a melhoria da infraestrutura local.

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Com dois painéis, o encontro propõe um olhar estratégico para o futuro da cidade, ressaltando o potencial da região. Entre os convidados confirmados estão os deputados distritais Max Maciel e Chico Vigilante; Rivas Alibi, co-fundador da Casa do Hip-Hop Ceilândia DJ Jamaika e marco do rap e hip-hop; Dison Resende de Almeida, administrador regional de Ceilândia; e Thânisia Cruz, integrante do Comitê da Marcha das Mulheres Negras do Distrito Federal.

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O evento, aberto ao público, será realizado no auditório do Correio Braziliense, no prédio do jornal. Para participar, é necessário retirar os ingressos através do site Sympla neste link.



