"O começo foi difícil": comerciantes relembram o crescimento de Ceilândia

Felipe Fontenele mantém um açougue funcionando no mesmo endereço há mais de 40 anos - (crédito: fotos: Luiz Fellipe Alves/CB/D.A Press)

Como diria o baiano Gilberto Gil: "Mundo dá volta, camará". "Muita gente que falou de Ceilândia antes, agora, calou a boca", enfatiza o empresário cearense Felipe Fontenele, que possui um açougue há mais quatro décadas no P Sul. Prestes a completar 70 anos, ele se mostra cada vez mais grato pela cidade que o acolheu e o ajudou na jornada pessoal.

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No mesmo endereço desde 1979, ele relembra que alugou os fundos de um mercado para instalar a Casa de Carnes Fontenele. "Foi um começo muito difícil, mas foi um trabalho enriquecedor fazer tudo do meu próprio esforço", diz. Em 1983, ele conseguiu comprar o prédio onde, até hoje, mantém o estabelecimento funcionando. "Ainda estou aqui com muita luta, altos e baixos, e com amor à minha cidade", acrescenta.

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Ao olhar para trás, Fontenele revela que só enxerga o orgulho em meio às lutas. "Eu fico feliz que conquistei amizades e o reconhecimento da população em todos esses anos. Graças a Deus, eu criei todos os meus seis filhos aqui, sem nenhum problema".

Segundo ele, a trajetória só foi possível por causa de Ceilândia, a cidade que o acolheu. Por isso, faz questão de agradecer à cidade. "Ela me deu tudo que eu precisava, toda a estrutura e os clientes que conheço até hoje. É maravilhoso ter conseguido firmar meu açougue aqui e ter me tornado amigo da vizinhança", pontua. Para o empresário, Ceilândia se destaca das outras cidades. "É a melhor que tem", acrescenta.

Onda fitness em crescimento

Morando na cidade desde os 13 anos, Samuel Valentim Guedes, 30, juntou a solidariedade com o empreendedorismo. Nascido no interior do Ceará, mas ceilandense de coração, sente-se inspirado pela luta e força nordestinas da população para manter o negócio de pé e prosperando. Guedes contou que a ideia de criar uma academia, o CT Valentim, em 2022, foi muito além de comércio. “Eu me inspirei em outros treinadores que eu via na internet. Criei essa academia para incentivar as pessoas a se exercitarem, senti que tinha uma vocação para essa área”, conta.

Para ele, oferecer esse espaço para a prática saudável é uma forma de exercitar a solidariedade. “O exercício entrega os melhores benefícios para quem busca ter um aumento na qualidade de vida e uma longevidade saudável”, afirma. A academia está localizada no final do conjunto G, da QNP 14, uma área residencial.

O local pode ser considerado um marco na cidade. “A população gostou bastante da iniciativa, teve uma boa aceitação. Tem aluno que me agradece por ter aberto perto das casas”, diz. Conquistado pelo calor afetivo da cidade, o empreendedor define: “Ceilândia é o meu ponto crucial”. Guedes afirma que a cidade é uma das melhores para se viver e empreender. “Foi o local onde eu cresci, comecei a me desenvolver e me desenvolvi como empreendedor e como pessoa”, comenta.