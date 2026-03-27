InícioCidades DF
OPERAÇÃO

Polícia mira esquema de tráfico com juros abusivos e ameaça armada no DF

Suspeito pode responder por tráfico de drogas e extorsão. As penas chegam a 25 anos de prisão

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão contra um homem de 32 anos - (crédito: Divulgação/PCDF)
Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão contra um homem de 32 anos - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (27/3), a operação “Loan Shark”, em Samambaia, com apoio da Seção de Operações com Cães. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão contra um homem de 32 anos, apontado como responsável por coordenar o tráfico de drogas na região da QR 1029.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

As investigações identificaram a quadra como ponto recorrente de venda de entorpecentes e permitiram individualizar a atuação do suspeito, descrito como peça central na dinâmica do crime local. Segundo o delegado Gleyson Mascarenhas, chefe da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), ele utilizava diferentes imóveis na mesma área para armazenar e distribuir drogas como maconha, cocaína e crack, estratégia que visava dificultar a ação policial ao fragmentar o material ilícito.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A apuração também indica que o traficante vendia drogas “fiado” e, posteriormente, cobrava valores com juros elevados, recorrendo a ameaças e intimidação com arma de fogo.

O suspeito pode responder por tráfico de drogas e extorsão. As penas chegam a 25 anos de prisão. As investigações continuam, com o objetivo de desarticular o esquema na região.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 27/03/2026 07:47
SIGA
x