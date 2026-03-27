Polícia mira esquema de tráfico com juros abusivos e ameaça armada no DF

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão contra um homem de 32 anos - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (27/3), a operação “Loan Shark”, em Samambaia, com apoio da Seção de Operações com Cães. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão contra um homem de 32 anos, apontado como responsável por coordenar o tráfico de drogas na região da QR 1029.

As investigações identificaram a quadra como ponto recorrente de venda de entorpecentes e permitiram individualizar a atuação do suspeito, descrito como peça central na dinâmica do crime local. Segundo o delegado Gleyson Mascarenhas, chefe da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), ele utilizava diferentes imóveis na mesma área para armazenar e distribuir drogas como maconha, cocaína e crack, estratégia que visava dificultar a ação policial ao fragmentar o material ilícito.

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A apuração também indica que o traficante vendia drogas “fiado” e, posteriormente, cobrava valores com juros elevados, recorrendo a ameaças e intimidação com arma de fogo.

O suspeito pode responder por tráfico de drogas e extorsão. As penas chegam a 25 anos de prisão. As investigações continuam, com o objetivo de desarticular o esquema na região.