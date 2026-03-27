"A ausência dele nos causa uma dor imensurável", diz mãe de Rodrigo Castanheira

27/03/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Entrevista com a mãe de Rodrigo Castanheira adolescente morto em uma briga, Rejane Fleury. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Em meio ao andamento do processo, a família de Rodrigo Castanheira enfrenta o luto pela perda do jovem, que morreu após ser agredido por Pedro Arthur Turra Basso na saída de uma festa, em 23 de janeiro. A mãe do adolescente, Rejane Fleury, relata dor profunda e cobra justiça.

“Nossa família está profundamente afetada com o falecimento prematuro de Rodrigo. A ausência dele, um jovem querido por todos, nos causa uma dor imensurável”, afirmou, em entrevista exclusiva ao Correio.

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Além do sofrimento, ela questiona a falta de responsabilização de outros envolvidos no caso. “Observamos que os demais permanecem em liberdade, sem que tenham sido formalmente acusados. Pedimos uma investigação completa, que esclareça o papel de cada pessoa e revele a verdade”, disse.

Segundo Rejane, o objetivo da família não é vingança. “Não buscamos ódio. Nossa única aspiração é que a justiça seja feita.”

A perda também transformou a rotina da família. “A saudade é constante. O silêncio tomou conta da casa. É uma dor que não tem explicação”, relatou.

Manifestação

Diante da ausência de respostas, a família organiza uma manifestação para este domingo (29/3), às 9h, com concentração na Torre de TV, no Eixo Monumental. O ato seguirá até o Ministério Público, com o objetivo de cobrar posicionamento sobre a não denúncia de outros envolvidos.

De acordo com a mãe, um pedido formal foi enviado ao órgão há cerca de 15 dias, sem retorno. “Acreditamos que a lei deve ser aplicada de forma igualitária. Isso reforça nossa sensação de injustiça”, afirmou.

Pedro Arthur Turra Basso segue preso preventivamente após ter mais um pedido de habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A decisão mantém a prisão como forma de garantir a ordem pública e o andamento das investigações.

Enquanto isso, a família segue mobilizada, cobrando que todos os envolvidos sejam investigados e responsabilizados.

A defesa de Perdro Turra foi procuradas pela reportagem, mas até a publicação desta matéria não retornou.

Relembre o caso

Rodrigo Castanheira, de 16 anos, foi agredido após sair de uma festa em Vicente Pires, em janeiro. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Brasília com traumatismo craniano severo, permanecendo em estado gravíssimo até a morte.

Pedro Turra, de 19 anos, ex-piloto, é apontado como autor das agressões. Ele chegou a ser preso em flagrante, mas foi liberado após pagamento de fiança, decisão que gerou repercussão. Com a piora no quadro da vítima, a Justiça decretou a prisão preventiva.

Até o momento, sete pedidos de habeas corpus foram negados. O acusado responde por lesão corporal gravíssima, mas o enquadramento pode ser revisto após a morte do adolescente.