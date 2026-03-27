Tributo a Iron Maiden que inova com versão sinfônica chega a Brasília

Apesar de inserir elementos da música clássica na proposta musical, a banda inglesa Iron Maiden nunca realizou um concerto sinfônico, demanda de muitos fãs. O tributo Iron Maiden Symphonic, que será apresentado em Brasília, no dia 18 de abril, antecipa esse pedido e coloca uma orquestra ao lado do heavy metal. “O que estamos fazendo é algo totalmente inédito na história do próprio Iron Maiden”, diz o produtor executivo do espetáculo, Mauricio Trilha. Ingressos custam a partir de R$ 89,60. O show ocorre no Centro de Convenções Ulisses Guimarães.

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The Beast Experience — The Ultimate Iron Maiden Tribute aposta na fidelidade sonora e visual, com semelhanças em diferentes aspectos: figurinos, trejeitos, comportamento no palco, equipamentos da mesma marca e modelo que a banda original usa, cenários, efeitos especiais e iluminação projetada. “Um bom tributo é aquele que se propõe a recriar cada mínimo detalhe do artista que está sendo homenageado”, defende Trilha.

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Segundo Mauricio Trilha, o Iron Maiden popularizou o heavy metal para o grande público e conseguiu ampliar o alcance do rock. “O conceito visual e de performance da banda, com letras inteligentes sobre temas históricos e shows teatrais, com cenários reais, causaram um impacto global”, argumenta. “É incrível como ela se mantém relevante desde os anos 1970.”

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O tributo é realizado desde 2023, com acréscimo da versão sinfônica em 2025, sob regência do maestro Fernando Mathias. Raphael Mendes, nos vocais, e os instrumentistas Eric Claros, Guilherme Spilack, Pedro Migliacci, Danilo Bellintani e Vinícius Barbosa compõem a banda The Beast Experience.





Serviço

Iron Maiden Symphonic

No dia 18 de abril, às 22h, no Auditório Master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Ingressos: R$ 89,60 (Superior); R$ 100,80 (Especial); R$ 134,40 (VIP); R$ 145,60 (Gold); R$ 156,80 (Premium); R$ 168 (Front), disponíveis na Blue Ticket.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel