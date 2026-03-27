Retirada de tendas revolta jogadores de dominó em Ceilândia

Frequentadores da tradicional praça próxima à Feira Central de Ceilândia, no centro da cidade, estão indignados após a retirada de tendas utilizadas durante partidas de dominó para se protegerem do sol ou da chuva. A ação foi realizada pela Secretaria DF Legal nessa quinta-feira (26/3) e atingiu, principalmente, um grupo da terceira idade conhecido como “os véi do dominó”. Segundo os jogadores, não é a primeira vez que isso acontece. Já foram removidas quatro tendas da praça.

De acordo com os frequentadores, cada estrutura custa cerca de R$ 2 mil e serve para garantir o conforto durante os encontros. Mesmo após a retirada, o grupo segue no local jogando as partidas sob o sol.

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“Achei uma covardia muito grande. Eles não avisaram nada, só chegaram e tiraram. Só tem pessoas aqui que querem se distrair, ficar um pouco com os amigos. Ficar dentro de casa só dá depressão, eu já vivi isso”, relatou o aposentado Edson Pereira da Silva, 50 anos, que é cadeirante e não tem muitas alternativas de lazer.

Edson ainda criticou a forma como a ação foi conduzida e a falta de diálogo com a comunidade. “Querem que a gente fique aqui no relento, pegando sol e chuva. Eles já vieram duas vezes aqui e tomaram as tendas. Disseram que são ordens lá de cima, que não pode colocar tenda em área pública”, completou.

Edson Pereira defende que o momento é uma forma de se distrair com os amigos (foto: Vitória Torres/CB)

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O aposentado Paulo Machado, 45, também expressou sua indignação com a retirada das tendas. Segundo ele, a ação compromete a permanência dos jogadores no local. “Todo mundo ficou indignado. Aqui é uma área tradicional de jogar dominó e outros jogos que os idosos curtem. Toda hora colocamos a tenda para nos proteger do sol e da chuva, mas eles ficam levando tudo”, disse.

Paulo também chamou atenção para a falta de estrutura e cobrou melhorias. “As árvores aqui estão morrendo, ou seja, ficamos totalmente sem cobertura. Nós precisamos da tenda. E ainda não deram nenhuma explicação. Eles chegam com a maior ignorância e arrancam a tenda. Deveriam, pelo menos, plantar mais árvores para termos um lugar mais fresco e com sombra”, sugeriu.

Procurada, a Secretaria DF Legal informou ao Correio que a retirada das tendas ocorreu por irregularidade na ocupação do espaço público. Segundo o órgão, a ação também teve como objetivo desobstruir a área para a realização das comemorações do aniversário da cidade.

“A Secretaria DF Legal informa que fez a retirada de tendas e lonas instaladas irregularmente na área citada na manhã de ontem para desobstruir o local onde será realizada a festa de aniversário da cidade. Todas as tendas que ocupavam área pública sem licença, independente da função, foram retiradas por questões de segurança”, esclareceu a nota.