Musical inédito e muitas brincadeiras com entrada gratuita neste sábado

A magia da Páscoa irá invadir o Boulevard Shopping Brasília no sábado (28/3), das 14h às 18h, com uma tarde pensada para emocionar crianças e adultos. Durante a tarde, o público poderá aproveitar uma programação inclusiva e gratuita que mistura diversão, solidariedade e fantasia.

O grande destaque é o espetáculo musical inédito e interativo “O Mistério da Chave da Páscoa”, que promete envolver a criançada em uma aventura cheia de desafios e surpresas. A programação também inclui caça aos chocolates , pintura de rosto e distribuição de pipoca e algodão-doce. Para completar a festa, a aguardada chegada do Sr. Pascoal e a sessão de fotos prometem espalhar ainda mais o clima de celebração pelos corredores do shopping.

O momento mais esperado pela turminha será às 16h30, na Praça de Alimentação, com o musical interativo criado especialmente pela Cia. Poser Art. Na história, o atrapalhado vilão Sr. Ranzinza lança um feitiço que prende o Sr. Pascoal em uma Toca Mágica. Para libertá-lo, as crianças embarcam em uma missão cheia de desafios, música e interação com trends do TikTok, enquanto tentam reunir as três partes de uma chave misteriosa capaz de abrir a porta da toca.

No desfecho da aventura, um grande abraço coletivo revela o verdadeiro espírito da Páscoa e marca a chegada do personagem. Em seguida, o Sr. Pascoal convida a garotada para um animado cortejo, que termina no espaço instagramável, onde ficará disponível para fotos com as famílias até as 18h.

Caça solidária aos chocolates

A tradicional caça aos chocolates pelos corredores do shopping promete colocar a meninada em clima de aventura. Ao todo, serão disponibilizados 400 mapas para crianças de 3 a 12 anos, que guiarão a brincadeira pelas lojas participantes, transformando cada pista em uma nova descoberta e cada parada em uma deliciosa surpresa.

Desses, 200 ingressos poderão ser reservados antecipadamente pela plataforma Sympla , enquanto os outros 200 serão disponibilizados no próprio dia do evento, no shopping.

Cada adulto responsável poderá retirar até dois mapas no Piso 2, em frente à Riachuelo. Ao receber o material, as crianças também ganham uma cestinha personalizada e orelhinhas de coelho e partem para explorar o shopping em busca das pistas espalhadas pelo caminho até encontrar os chocolates.

Além de divertida, a ação também tem um propósito solidário. A participação é gratuita, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível por ingresso, destinado ao programa Mesa Brasil , iniciativa que atua no combate à fome e ao desperdício de alimentos. O regulamento pode ser consultado nos canais digitais do shopping.

Diversão

Ao longo da programação, outras atividades gratuitas completam a experiência. As crianças poderão participar de pintura de rosto temática, soltar a imaginação no espaço instagramável e aproveitar a distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce .

Acessibilidade



O Boulevard Shopping Brasília preparou uma programação com recursos de acessibilidade. O espetáculo “O Mistério da Chave da Páscoa” contará com intérprete de Libras, ampliando o acesso de pessoas com deficiência auditiva.

O shopping também disponibilizará área reservada para pessoas com deficiência , abafadores sonoros para empréstimo e a Sala do Aconchego, espaço voltado à autorregulação de pessoas com sensibilidade sensorial. A iniciativa reforça o compromisso do empreendimento em oferecer um ambiente acolhedor, seguro e acessível para todas as famílias.

Serviços

Páscoa no Boulevard Shopping Brasília Data: 28 de março (sábado) Horário: das 14h às 18h Acesso gratuito (200 ingressos podem ser reservados pelo Sympla e outros 200 serão disponibilizados no dia do evento, no shopping) Livre para todos os públicos Caça aos chocolates 400 mapas para crianças de 3 a 12 anos 200 ingressos antecipados pelo Sympla 200 ingressos distribuídos no local Participação válida mediante doação de 1 kg de alimento não perecível (destinado ao Mesa Brasil) Retirada dos mapas: Piso 2, em frente à Riachuelo Cada adulto poderá retirar até 2 mapas Consulte o regulamento nos canais digitais do shopping.

Programação