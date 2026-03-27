Musical inédito e muitas brincadeiras com entrada gratuita neste sábado

A magia da Páscoa irá invadir o Boulevard Shopping Brasília no sábado (28/3), das 14h às 18h, com uma tarde pensada para emocionar crianças e adultos. Durante a tarde, o público poderá aproveitar uma programação inclusiva e gratuita que mistura diversão, solidariedade e fantasia.
O grande destaque é o espetáculo musical inédito e interativo “O Mistério da Chave da Páscoa”, que promete envolver a criançada em uma aventura cheia de desafios e surpresas. A programação também inclui caça aos chocolates, pintura de rosto e distribuição de pipoca e algodão-doce. Para completar a festa, a aguardada chegada do Sr. Pascoal e a sessão de fotos prometem espalhar ainda mais o clima de celebração pelos corredores do shopping.
O momento mais esperado pela turminha será às 16h30, na Praça de Alimentação, com o musical interativo criado especialmente pela Cia. Poser Art. Na história, o atrapalhado vilão Sr. Ranzinza lança um feitiço que prende o Sr. Pascoal em uma Toca Mágica. Para libertá-lo, as crianças embarcam em uma missão cheia de desafios, música e interação com trends do TikTok, enquanto tentam reunir as três partes de uma chave misteriosa capaz de abrir a porta da toca.
No desfecho da aventura, um grande abraço coletivo revela o verdadeiro espírito da Páscoa e marca a chegada do personagem. Em seguida, o Sr. Pascoal convida a garotada para um animado cortejo, que termina no espaço instagramável, onde ficará disponível para fotos com as famílias até as 18h.
Caça solidária aos chocolates
A tradicional caça aos chocolates pelos corredores do shopping promete colocar a meninada em clima de aventura. Ao todo, serão disponibilizados 400 mapas para crianças de 3 a 12 anos, que guiarão a brincadeira pelas lojas participantes, transformando cada pista em uma nova descoberta e cada parada em uma deliciosa surpresa.
Desses, 200 ingressos poderão ser reservados antecipadamente pela plataforma Sympla, enquanto os outros 200 serão disponibilizados no próprio dia do evento, no shopping.
Cada adulto responsável poderá retirar até dois mapas no Piso 2, em frente à Riachuelo. Ao receber o material, as crianças também ganham uma cestinha personalizada e orelhinhas de coelho e partem para explorar o shopping em busca das pistas espalhadas pelo caminho até encontrar os chocolates.
Além de divertida, a ação também tem um propósito solidário. A participação é gratuita, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível por ingresso, destinado ao programa Mesa Brasil, iniciativa que atua no combate à fome e ao desperdício de alimentos. O regulamento pode ser consultado nos canais digitais do shopping.
Diversão
Ao longo da programação, outras atividades gratuitas completam a experiência. As crianças poderão participar de pintura de rosto temática, soltar a imaginação no espaço instagramável e aproveitar a distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce .
Acessibilidade
O Boulevard Shopping Brasília preparou uma programação com recursos de acessibilidade. O espetáculo “O Mistério da Chave da Páscoa” contará com intérprete de Libras, ampliando o acesso de pessoas com deficiência auditiva.
O shopping também disponibilizará área reservada para pessoas com deficiência, abafadores sonoros para empréstimo e a Sala do Aconchego, espaço voltado à autorregulação de pessoas com sensibilidade sensorial. A iniciativa reforça o compromisso do empreendimento em oferecer um ambiente acolhedor, seguro e acessível para todas as famílias.
Serviços
Páscoa no Boulevard Shopping Brasília
Data: 28 de março (sábado)
Horário: das 14h às 18h
Acesso gratuito (200 ingressos podem ser reservados pelo Sympla e outros 200 serão disponibilizados no dia do evento, no shopping)
Livre para todos os públicos
Caça aos chocolates
400 mapas para crianças de 3 a 12 anos
200 ingressos antecipados pelo Sympla
200 ingressos distribuídos no local
Participação válida mediante doação de 1 kg de alimento não perecível (destinado ao Mesa Brasil)
Retirada dos mapas: Piso 2, em frente à Riachuelo
Cada adulto poderá retirar até 2 mapas
Consulte o regulamento nos canais digitais do shopping.
Programação
14h
Caça aos chocolates
Retirada de mapas, cestinhas e orelhinhas de coelho
Piso 2, em frente à Riachuelo
14h às 17h
Pintura de rosto temática
Piso 1, em frente à Gris Esmalteria
Distribuição de pipoca e algodão-doce
Piso 2, em frente à Smart Fit
Piso 1, em frente à Gris Esmalteria
*Espaço instagramável
Piso 2, em frente à Renner
16h30
Grande espetáculo musical e interativo
“O Mistério da Chave da Páscoa” com a chegada do Sr. Pascoal
Praça de Alimentação
O musical será transmitido, gratuitamente, pelo TikTok @boulevardbrasilia.
Após o espetáculo
Cortejo do Sr. Pascoal e sessão de fotos até 18h30
Espaço instagramável
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postado em 27/03/2026 20:21