Comércio do DF aposta em alta na venda de pescados na Semana Santa

Do lado da oferta, 95% dos estabelecimentos afirmam estar com estoques adequados, enquanto apenas 10% recorreram à contratação temporária, em sua maioria, limitada a até dois funcionários - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A proximidade da Semana Santa deve impulsionar as vendas de pescados no Distrito Federal, com 91% dos comerciantes projetando crescimento em relação a 2025, segundo levantamento do Instituto Fecomércio-DF. A maior parte do setor (82%) trabalha com expectativa de alta entre 10% e 30%, sinalizando uma temporada relevante para supermercados, feiras e peixarias.

O movimento ocorre em um cenário de consumo ainda sensível. A preferência se concentra em cortes mais acessíveis, como filés de tilápia, merluza e badejo, citados por 93% dos lojistas. Na sequência, aparecem os camarões e outros frutos do mar (56%), a pescada (56%), o tambaqui (47%) e o robalo (19%).

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Do lado da oferta, 95% dos estabelecimentos afirmam estar com estoques adequados, enquanto apenas 10% recorreram à contratação temporária, em sua maioria, limitada a até dois funcionários. Estratégias comerciais, sobretudo descontos, devem ser adotadas por 74% dos empresários para estimular o consumo.

Apesar do otimismo, o setor monitora pressões de custo. A inflação e os reajustes de preços são apontados como principal desafio por 67,5% dos lojistas, além de entraves logísticos. A maior concentração de preços deve ficar entre R$ 61 e R$ 90 por quilo, faixa que tende a balizar a decisão de compra do consumidor nesta temporada.

"A tradição do consumo de peixe na Semana Santa continua movimentando o comércio do Distrito Federal. A pesquisa mostra que os lojistas estão preparados, com estoques ajustados e oferta alinhada a um consumidor mais atento aos preços e inclinado a buscar opções mais acessíveis", avalia o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire.

Inflação desacelera em Brasília, mas serviços seguem pressionando

A prévia da inflação em Brasília perdeu força em março, mas ainda mostra pressão relevante em serviços. O IPCA-15 ficou em 0,44%, repetindo a média nacional e desacelerando frente aos 0,73% de fevereiro e aos 0,78% de março do ano passado, segundo o IBGE.

No acumulado de 12 meses, o índice atinge 3,7%, patamar ainda abaixo do centro da meta, mas com sinais de recomposição em segmentos ligados ao consumo discricionário. O principal vetor de alta veio de despesas pessoais, que avançaram 1,71% e responderam por quase metade do índice, puxadas por hospedagem (9,62%), serviços bancários (2,12%) e atividades culturais (cinema, teatro e shows, com 5,92%).

Saúde e vestuário também contribuíram para a alta, com reajustes em planos de saúde, hospitalização e itens de vestuário. Na contramão, educação foi o único grupo com queda, refletindo recuos em serviços e materiais escolares.

Para analistas de mercado, o dado reforça a leitura de inflação mais controlada no agregado, mas com núcleos de serviços ainda resilientes, um fator que tende a pesar nas decisões de política monetária ao longo do ano.

DF Plaza troca gestão e investe em gastronomia

O DF Plaza Shopping, em Águas Claras, iniciou uma reestruturação com a entrada da Saga Malls na administração. O movimento inclui a nomeação de André Camargo como superintendente, encarregado de reposicionar o ativo em uma região de forte expansão imobiliária no DF.

O DF Plaza Shopping, em Águas Claras, iniciou uma reestruturação com a entrada da Saga Malls na administração (foto: Telmo Ximenes/Divulgação)

A estratégia passa por revisar o mix de lojas, ampliar entretenimento e aumentar a frequência do público, consideradas métricas centrais para a receita dos lojistas. O shopping já concentra operação relevante de alimentação, com marcas como Coco Bambu, Outback Steakhouse e Madero, e deve reforçar o segmento como diferencial competitivo. Nos bastidores, a aposta é transformar o empreendimento em polo regional de consumo e lazer, em meio à disputa crescente entre centros comerciais de Águas Claras.

Prêmio ao Boulevard

O Boulevard Shopping Brasília recebeu a Certificação Selo Social Distrito Federal, reconhecimento concedido a organizações que desenvolvem iniciativas de impacto social alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

O programa é realizado pelo Instituto Selo Social, organização que atua há cerca de uma década no desenvolvimento local do Distrito Federal, promovendo capacitação, integração e certificação de instituições responsáveis por projetos de impacto na sociedade.

Foram 45 iniciativas certificadas entre 179 participantes de empresas privadas, organizações da sociedade civil e órgãos públicos. O Boulevard Shopping Brasília conquistou nove certificações pelas ações promovidas em gestão responsável de resíduos, iniciativas de inclusão, atividades educativas e parcerias sociais com instituições da região.

1.648.250

Quantidade de contribuintes habilitados a participar do primeiro sorteio do Nota Legal em 2026, previsto para 20 de maio. Em relação ao último sorteio do ano passado, realizado em novembro, houve um

acréscimo de 130.072 participantes.

