Mulher é presa após esfaquear homem três vezes no Recanto das Emas

Imagens de câmera de segurança mostram trio e vítima correndo antes das facadas - (crédito: Material cedido ao Correio)

No início da noite desta sexta-feira (17/3), uma mulher identificada como Giovanna Rodrigues de Jesus foi presa em flagrante após tentar matar um homem a facadas no Recanto das Emas. A tentativa de homicídio aconteceu na Quadra 103 da cidade por volta das 1h30 da madrugada de quinta para sexta.

Veja o vídeo:

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a polícia, a mulher, junto a dois homens que não tiveram a identidade revelada, se envolveram em uma discussão com a vítima, de 42 anos, em um bar nas proximidades. Em um vídeo de câmera de segurança que o Correio teve acesso, é possível ver o trio correndo atrás da vítima em uma das quadras da cidade. As filmagens ainda mostram a confusão momentos antes das facadas.

O homem, golpeado três vezes por Giovanna, foi encaminhado ao Hospital Regional do Gama em estado grave com intenso sangramento. Apesar dos ferimentos, a vítima sobreviveu. Policiais da Seção de Crimes Violentos (SICVIO) localizaram o ferido na unidade hospitalar e iniciaram a investigação. Em interrogatório, ele explicou o que aconteceu nos momentos anteriores à tentativa de homicídio e, mesmo não sabendo o nome dos integrantes do trio, deu detalhes sobre a fisionomia e citou um apelido vinculado aos homens e a Giovanna.

Leia também: Suspeito de tentativa de homicídio é solto após provar que estava no trabalho

As equipes da divisão realizaram entrevistas com populares e conseguiram identificar a casa da autora das facadas em uma quadra próxima ao local do crime. Ela confessou o crime após ser abordada enquanto voltava para a sua residência, momento em que foi presa em flagrante. Os outros dois envolvidos seguem sendo investigados.