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Homicidio

Mulher é presa após esfaquear homem três vezes no Recanto das Emas

Uma mulher foi presa em flagrante após tentar matar um homem com três golpes de faca após uma discussão em um bar da cidade. A autora estava acompanhada de outros dois homens que seguem sendo investigados

Imagens de câmera de segurança mostram trio e vítima correndo antes das facadas - (crédito: Material cedido ao Correio)
Imagens de câmera de segurança mostram trio e vítima correndo antes das facadas - (crédito: Material cedido ao Correio)

No início da noite desta sexta-feira (17/3), uma mulher identificada como Giovanna Rodrigues de Jesus foi presa em flagrante após tentar matar um homem a facadas no Recanto das Emas. A tentativa de homicídio aconteceu na Quadra 103 da cidade por volta das 1h30 da madrugada de quinta para sexta. 

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Segundo a polícia, a mulher, junto a dois homens que não tiveram a identidade revelada, se envolveram em uma discussão com a vítima, de 42 anos, em um bar nas proximidades. Em um vídeo de câmera de segurança que o Correio teve acesso, é possível ver o trio correndo atrás da vítima em uma das quadras da cidade. As filmagens ainda mostram a confusão momentos antes das facadas. 

O homem, golpeado três vezes por Giovanna, foi encaminhado ao Hospital Regional do Gama em estado grave com intenso sangramento. Apesar dos ferimentos, a vítima sobreviveu. Policiais da Seção de Crimes Violentos (SICVIO) localizaram o ferido na unidade hospitalar e iniciaram a investigação. Em interrogatório, ele explicou o que aconteceu nos momentos anteriores à tentativa de homicídio e, mesmo não sabendo o nome dos integrantes do trio, deu detalhes sobre a fisionomia e citou um apelido vinculado aos homens e a Giovanna.

As equipes da divisão realizaram entrevistas com populares e conseguiram identificar a casa da autora das facadas em uma quadra próxima ao local do crime. Ela confessou o crime após ser abordada enquanto voltava para a sua residência, momento em que foi presa em flagrante. Os outros dois envolvidos seguem sendo investigados. 

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Luiz Fellipe Alves e Darcianne Diogo
postado em 27/03/2026 22:16
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