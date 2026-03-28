Terracap registra recorde de adesão em regularização fundiária de Arniqueira

Segundo informações da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap), desde 2021, houve um registro recorde na adesão do processo de regularização fundiária em lotes de Arniqueira. A agência atribui o aumento dos pedidos à implementação das novas regras voltadas à ampliação do acesso e às condições facilitadas para os moradores.

O resultado expressivo reflete o impacto direto das mudanças promovidas nos editais de venda direta, que passaram a contemplar condições mais acessíveis, especialmente para famílias de menor renda. Entre as principais inovações está a possibilidade de enquadramento na Regularização Fundiária de Interesse Social (Reurb-S), permitindo que moradores que atendam aos critérios estabelecidos possam ter acesso a benefícios como redução de juros, utilização do FGTS e, em casos previstos em lei, a regularização do imóvel por meio de doação.

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Entre as novas possibilidades apresentadas pelos últimos editais estão a melhoria nas condições de pagamento com redução das taxas de juros de 0,4% para 0,2% ao mês para imóveis comerciais. Além disso, também é possível utilizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na aquisição do imóvel. Essa possibilidade estabelece um prazo de até 90 dias para a conclusão das tratativas junto à instituição financeira.

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O presidente da Terracap, izidro Santos, afirmou que alto índice de adesão demonstra que as medidas adotadas estão alinhadas às necessidades da população. “O Programa de Venda Direta reforça o compromisso da Terracap em promover segurança jurídica, dignidade e acesso à propriedade regularizada para os moradores de Arniqueira”, disse.

*Com informações da Terracap