Bolo gigante de 4 metros e 450 quilos marca o parabéns para Ceilândia

A comemoração pelos 55 anos de Ceilândia reuniu moradores e lideranças, em uma manhã marcada pela tradição do corte do bolo gigante na Praça do Trabalhador, ao lado da Administração Regional, nesta sexta-feira (27/3).

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Com aproximadamente quatro metros de comprimento e mais de 450kg, o bolo foi o grande destaque do dia da celebração de ser ceilandense. O administrador regional, Dilson Resende, destacou o valor do costume do bolo no dia oficial do aniversário. "Celebrar os 55 anos de Ceilândia com o corte do bolo é manter viva uma tradição que representa a união do nosso povo. É um gesto simbólico, mas que carrega um significado muito forte de pertencimento, de história e de orgulho da nossa cidade", afirmou.

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As festividades seguem com programação até este domingo (29/3). Neste sábado (28/3), o desfile cívico-militar reúne estudantes da rede pública, projetos sociais e forças de segurança, como o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, a partir das 8h, na Via M1.

Às 10h, a Praça da Bíblia recebe o tradicional costelão, outro momento de confraternização entre os moradores, com a presença do governador Ibaneis Rocha (MDB).

Veja a programação completa no Instagram da Administração Regional de Ceilândia.

Amor pela cultura

Ontem, também houve em homenagem ao aniversário da cidade com uma nova representação da cultura urbana. Na praça da estação de metrô Ceilândia Centro, foi inaugurada a placa "Eu amo Hip-Hop", pela Casa do Hip-Hop de Ceilândia, com o intuito de trazer um elemento cultural para um espaço que, até então, era pouco utilizado pela comunidade.

Casa do Hip Hop inaugura placa "Eu Amo Hip Hop" e convida CEF 20 para conhecer a cultura (foto: | Mônica Lacerda / @fotografamonicalacerda )

Pela manhã, estudantes do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 20 participaram de atividades voltadas aos elementos do hip-hop na Casa. As crianças tiveram contato com equipamentos de DJ, aprenderam técnicas básicas de grafite e ensaiaram os primeiros passos da dança de rua. Para muitos, foi o primeiro contato com essas expressões artísticas.

Mestre de cerimônia do evento e cofundadora da Casa do Hip-Hop, Laiz Cecília Queiroz, sublinhou a importância da iniciativa para a cultura local. "Para nós, tem uma representatividade enorme. Esse lugar era um sonho do DJ Jamaika e de todos os amantes da cultura, onde podemos ter um espaço nosso", destacou. "Eu costumo dizer que Ceilândia é um berço de arte e cultura. O hip-hop, para mim, é uma cultura que eu respiro, que eu vivo", completou.

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A memória de DJ Jamaika, um dos grandes nomes do hip-hop da cidade, está presente por todo o local. Irmão do artista, o DJ Rivas contou como é preservar esse legado. "Vemos crescimento, mudanças e transformações. É uma cidade em movimento", disse. Ele também ressaltou o impacto social do espaço: "A Casa traz momentos que sabemos que estão marcando a memória de cada criança ou jovem em relação à história da Ceilândia".

Correio promove debate

O Correio Braziliense promove, na próxima terça-feira (31/3), o CB.Debate — Ceilândia em movimento, em homenagem ao aniversário da cidade. Com início a partir das 8h30, o evento reunirá autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir caminhos que impulsionem o crescimento econômico, a inclusão social e a melhoria da infraestrutura local.

O debate terá dois painéis que irão refletir, com um olhar estratégico, o futuro de Ceilândia, ressaltando o potencial da cidade, que está completando 55 anos. Os nomes confirmados para o evento são: Dilson Resende de Almeida, administrador regional de Ceilândia; Eduardo Lima, presidente da Associação Comercial de Ceilândia (ACIC); José Aparecido Freire, presidente da Fecomércio; Thânisia Cruz, integrante do Comitê de Marcha das Mulheres Negras do DF; Rivas Alibi, cofundador da Casa do Hip-Hop Ceilândia DJ Jamaika; deputados distritais Max Maciel (PSol) e Chico Vigilante (PT); e Ricardo Cappelli, presidente da ABDI.

O evento, aberto ao público, será realizado no auditório do Correio Braziliense, na Quadra 2 do Setor de Indústrias Gráficas (SIG). Para participar, é necessário retirar os ingressos pelo site Sympla. O

CB.Debate também será transmitido no canal do YouTube do Correio.