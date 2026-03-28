Esquema de distribuição de droga é desmantelado no Recanto das Emas

Drogas embaladas, celulares e itens para auxiliar no tráfico foram apreendidos no interior da casa utilizada como ponto de tráfico - (crédito: Divulgação/PCDF)

Na tarde desta sexta-feira (27/3), um homem foi preso e um esquema de distribuição de drogas no Recanto das Emas foi desarticulado. Dentro da residência, localizada na quadra 802 da cidade, onde o ponto de venda funcionava, milhares de reais em substâncias ilícitas foram apreendidas.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que agentes monitoravam o local quando flagraram um veículo chegando ao local para abastecer o esquema. Ao abordarem o motorista do carro, a equipe encontrou três tabletes de haxixe avaliados em R$ 16 mil no interior do veículo.

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Ao mesmo tempo, outra equipe da Seção de Repressão a Drogas (SRD) entrou na casa. Dentro do imóvel, dois outros suspeitos conseguiram fugir do local após pularem muros e telhados. Segundo a polícia, havia escadas previamente preparadas para facilitar a fuga dos suspeitos. Mesmo com auxílio de buscas realizados por helicóptero da Divisão de Operações Aéreas (DOA), os dois conseguiram fugir.

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Dentro do quarto de um dos investigados foi encontrado um armazém recheado de drogas contendo 93 porções de maconha já preparadas para a venda; um tablete e porções menores também de maconha; uma balança de precisão, embalagens do tipo ziplock e utensílios com resquícios de entorpecentes.

O motorista abordado foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele foi encaminhado à Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP), onde permanece à disposição da Justiça.