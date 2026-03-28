Viaduto da Epig recebe nome de motorista de Ibaneis morto em acidente

23/02/2026 - Ed Alves CB/DA Press. Cidades - Cerimonia PDOT - Com a presença do Governador Ibaneis Rocha, Vice Celina Leão e Presidente da CLDF Wellington Luis. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), iniciou a agenda deste sábado (28/3) com a inauguração de uma placa em homenagem ao motorista Adilson Reis de Araújo Silva, que faleceu em maio do ano passado. A cerimônia ocorreu durante visita às obras de pavimentação da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig), quando também foi realizada a liberação da via.

O viaduto da Epig passa agora a se chamar “Viaduto 2º Ten PMDF Adilson Reis de Araújo Silva”, em reconhecimento ao policial militar que atuava como motorista do governador. Adilson, de 50 anos, morreu em um acidente de trânsito na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), enquanto retornava para casa após um dia de trabalho.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante a cerimônia, trabalhadores da Marquise Infraestrutura participaram do momento, além do secretário de Obras do DF, Valter Casimiro Silveira, e integrantes do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), unidade à qual o homenageado pertencia.

Em discurso, o governador destacou a relação pessoal e profissional com o motorista. “Quero agradecer muito a presença de todos e, em especial, dos trabalhadores que estão aqui fazendo essa obra lindíssima, que se entregam para a nossa cidade. Eu guardo um sentimento muito grande para aquelas pessoas que me acompanham. O Adilson era um homem que marcou muito a nossa vida”, afirmou.

“Começou a trabalhar comigo antes mesmo de eu tomar posse, e infelizmente ele se foi num acidente automobilístico, em serviço, retornando para casa depois de ter passado um dia comigo. E eu quis eternizar o nome dele”, completou.

Ibaneis também prestou solidariedade à família e aos colegas de trabalho do homenageado. “Os colegas da Patamo sabem o tanto que ele era um homem dedicado à polícia, dedicado à cidade, e assim como foi dedicado a mim. Então, eu quero, em nome de todos os policiais da Patamo e também de toda a equipe da Casa Militar, agradecer do fundo do meu coração e pedir a Deus que proteja, principalmente, a família e os filhos que ficaram”.