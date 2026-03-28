Ibaneis se emociona em missa de despedida ao deixar o cargo de governador

Nas últimas horas como governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) participou, na manhã deste sábado (28/3), de uma missa em ação de graças seguida da solenidade de descerramento oficial de sua fotografia na Galeria dos Governadores do DF, no Salão Branco do Palácio do Buriti. O evento foi apelidado pelo governador como “Missa de gratidão”.

O governador esteve acompanhado da primeira-dama, Mayara Noronha Rocha, e do filho, João Pedro Barros, para o ato simbólico de encerramento do mandato.

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A missa foi celebrada pelo arcebispo Dom Marcony Vinicius Ferreira, que destacou o caráter simbólico do momento e relembrou o início da trajetória política de Ibaneis.

“Lembro que quando recebi o pedido para presidir essa santa missa, me recordei do dia em que me procuraram, quando só tinha 2% de intenção de voto, e fizemos uma oração e entregamos tudo ao nosso Senhor. E de imediato, uma vez ganhando o pleito, pediu ao nosso cardeal, na época Dom Sérgio, que presidisse a missa de início de governo. Por isso, agradeço ao Senhor por começar o seu intuito governamental com Deus e, igualmente hoje, agradecer a Deus por esses anos de serviço a nossa população”.

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Emocionado, Ibaneis desejou sucesso na caminhada da, agora, governadora Celina Leão. “Hoje, é um dia de gratidão. É uma missa da gratidão por tudo que Deus nos proporcionou. E eu quero, nesse momento, desejar à nossa vice-governadora, que assume o posto de governadora do Distrito Federal, que conduza os caminhos dessa cidade no rumo da paz, da manutenção, da alegria e do cuidado da população, porque é para eles que nós governamos”.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades do governo, entre elas a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, a secretária da Mulher, Giselle Ferreira, e o secretário de Obras, Valter Casimiro Silveira, além do presidente do Banco de Brasília (BRB).