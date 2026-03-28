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DESPEDIDA

Ibaneis se emociona em missa de despedida ao deixar o cargo de governador

Em último dia à frente do GDF, governador reúne autoridades no Palácio do Buriti em cerimônia marcada por agradecimentos pelos oito anos no GDF

Ibaneis participa de missa de despedida ao deixar cargo de governador - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)
Ibaneis participa de missa de despedida ao deixar cargo de governador - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Nas últimas horas como governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) participou, na manhã deste sábado (28/3), de uma missa em ação de graças seguida da solenidade de descerramento oficial de sua fotografia na Galeria dos Governadores do DF, no Salão Branco do Palácio do Buriti. O evento foi apelidado pelo governador como “Missa de gratidão”.

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O governador esteve acompanhado da primeira-dama, Mayara Noronha Rocha, e do filho, João Pedro Barros, para o ato simbólico de encerramento do mandato.

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A missa foi celebrada pelo arcebispo Dom Marcony Vinicius Ferreira, que destacou o caráter simbólico do momento e relembrou o início da trajetória política de Ibaneis.

“Lembro que quando recebi o pedido para presidir essa santa missa, me recordei do dia em que me procuraram, quando só tinha 2% de intenção de voto, e fizemos uma oração e entregamos tudo ao nosso Senhor. E de imediato, uma vez ganhando o pleito, pediu ao nosso cardeal, na época Dom Sérgio, que presidisse a missa de início de governo. Por isso, agradeço ao Senhor por começar o seu intuito governamental com Deus e, igualmente hoje, agradecer a Deus por esses anos de serviço a nossa população”.

Emocionado, Ibaneis desejou sucesso na caminhada da, agora, governadora Celina Leão. “Hoje, é um dia de gratidão. É uma missa da gratidão por tudo que Deus nos proporcionou. E eu quero, nesse momento, desejar à nossa vice-governadora, que assume o posto de governadora do Distrito Federal, que conduza os caminhos dessa cidade no rumo da paz, da manutenção, da alegria e do cuidado da população, porque é para eles que nós governamos”.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades do governo, entre elas a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, a secretária da Mulher, Giselle Ferreira, e o secretário de Obras, Valter Casimiro Silveira, além do presidente do Banco de Brasília (BRB).

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 28/03/2026 11:41
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