Em Ceilândia, Ibaneis se despede do governo com críticas a antecessores

Ibaneis se despede do GDF em festa na Ceilândia - (crédito: Ed Alves/CB/S.A. Press)

Durante as comemorações de aniversário de Ceilândia, no tradicional Costelão, neste sábado (28/3), o governador Ibaneis Rocha oficializou sua despedida do Governo do Distrito Federal (GDF) ao assinar o termo de transmissão de cargo para a vice-governadora Celina Leão. O ato marcou o encerramento de sua gestão e o início de uma nova etapa política, com a candidatura ao Senado.

Em um discurso de mais de 35 minutos, Ibaneis fez um balanço dos sete anos à frente do GDF, destacando ações nas áreas de segurança, saúde e educação. No entanto, ele reservou espaço para fazer críticas diretas às gestões anteriores, aos ex-governadores Rodrigo Rollemberg e Agnelo Queiroz.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo ele, o governo que assumiu em 2019 enfrentava uma situação crítica. “Quando recebemos o governo no dia 1º de janeiro de 2019, Brasília era terra arrasada, destruída por dois ex-governadores de esquerda que não souberam valorizar o povo” afirmou.

“Partimos ao trabalho e, hoje, chegamos ao fim desses sete anos e três meses com realizações. Firmes em todas as áreas de governo. Na segurança, na saúde, na educação. Nós fizemos um grande trabalho em Brasília”, completou.