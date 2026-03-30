Mais de 600 vagas de emprego estão abertas no DF nesta segunda (30/3)

A semana para quem procura emprego no Distrito Federal começa cheia de oportunidades. Somente no quadradinho, as agências locais do trabalhador oferecem 634 vagas de emprego. A remuneração pode chegar a R$ 2,5 mil em oportunidades para técnico de refrigeração, repositor de mercadorias e carpinteiro, funções que não exigem experiência prévia.

O setor de serviços concentra a maior parte das oportunidades. Há vagas para operador de caixa, fiscal de prevenção de perdas, ajudante de carga e descarga, auxiliar de limpeza, açougueiro e cozinheiro geral, entre outras funções. Os salários partem de R$ 1.621, conforme o cargo.

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Também há chances para estágio, com vagas para psicoterapeuta e monitor de alunos na Asa Sul, com bolsa de R$ 1,2 mil, além de uma oportunidade para esteticista em Águas Claras, com remuneração diária. Para essas funções, é necessário ensino superior na área. Os interessados podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (aba Emprego) ou comparecer a uma das 16 unidades, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O registro permanece no sistema e pode ser considerado em seleções futuras, conforme o perfil das empresas. Empregadores também podem ofertar vagas ou utilizar os espaços das agências para entrevistas, pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Além disso, é possível utilizar o Canal do Empregador, presente no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).