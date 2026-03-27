GDF investe R$12 milhões em projeto para reestruturar famílias

O Governo do Distrito Federal (GDF) lançou um edital inédito para a implementação do projeto Família em Conexão, voltado ao fortalecimento dos vínculos familiares e à promoção da saúde emocional. A iniciativa, lançada na quarta-feira (26/3), será coordenada pela Secretaria de Estado da Família do Distrito Federal (Sefami-DF) e contará com investimento estimado em R$12,1 milhões.

De acordo com o edital de chamamento público nº 01/2026, a iniciativa inclui oficinas temáticas, atendimentos psicológicos, rodas de conversa e suporte multidisciplinar, com acompanhamento jurídico e psicossocial. Também estão previstas atividades de mediação de conflitos e metodologias voltadas à comunicação não violenta e ao fortalecimento da convivência familiar.

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Como parte da execução, a organização da sociedade civil selecionada deverá oferecer contrapartidas sociais, incluindo a disponibilização de, pelo menos, 2,4 mil vouchers para atividades de lazer, como visitas a hotéis-fazenda, clubes ou parques aquáticos próximos a Brasília. A proposta é que cada família participante receba quatro vouchers, como forma de incentivar momentos de convivência.

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O projeto prevê o atendimento de, no mínimo, 600 famílias em seis regiões administrativas: Fercal, São Sebastião, Estrutural, Sol Nascente, Recanto das Emas e Planaltina. A proposta prioriza famílias em situação de vulnerabilidade social e emocional, com foco na prevenção e superação de conflitos e na reconstrução das relações familiares.

A execução do projeto será acompanhada pela administração pública, com monitoramento contínuo e exigência de relatórios periódicos, comprovação de metas e avaliação dos resultados. Por envolver recursos superiores a R$5 milhões, a entidade selecionada também deverá implementar um programa de integridade, conforme previsto na legislação distrital.

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O cronograma do edital estabelece que a entrega das propostas pelas organizações interessadas ocorrerá em 27 de abril. O resultado definitivo da seleção está previsto para 20 de maio, e a assinatura do termo de colaboração deve ocorrer em 27 de julho.

Segundo o GDF, a iniciativa marca uma nova etapa nas políticas públicas do Distrito Federal ao colocar a família como foco central das ações institucionais, com investimento estruturado e acompanhamento técnico.

O edital completo e as orientações para participação estão disponíveis no portal oficial da Secretaria de Estado da Família do Distrito Federal.