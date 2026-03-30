"Uma das mulheres mais fortes que já conheci", diz Ibaneis sobre Celina

Ibaneis Rocha e Celina Leão: parceria e afinidades à frente do Palácio do Buriti - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

ACâmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) recebe, na manhã desta segunda-feira (30/3), a cerimônia de transmissão de cargo de governador do DF de Ibaneis Rocha (MDB) para Celina Leão (PP). Ibaneis se despediu do cargo para concorrer a uma vaga no Senado Federal.

Uma vez que, nas eleições 2026, Celina vai concorrer ao mesmo cargo que estará ocupando, não será necessária a desincompatibilização. Ela cumprirá o mandato até 6 de janeiro de 2027.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na ocasião, Ibaneis fez elogios à sucessora e críticas aos governos anteriores. “Celina é uma das mulheres mais fortes que já conheci na vida. Ela comigo desde 2018, quando eu tinha menos de 1% nas pesquisas”, relembrou. “Ela conhece a máquina administrativa, tem poder de decisão e tem sensibilidade com aqueles que mais precisam. Política se faz para quem mais precisa”, acrescentou.

Leia também: Celina Leão torna-se hoje governadora do DF

“Desde 2006, não tínhamos uma passagem democrática de um cargo. O último governador que passou o cargo para uma vice foi Joaquim Roriz, que passou para Maria de Lourdes Abadia. Depois disso, tivemos o desastre do fim do governo Arruda, o desastre do governo Agnello, que nem teve um segundo mandato e o governo Rollemberg”, frisou.

Em sua fala, Ibaneis enfatizou alguns avanços de seu mandato. “Avançamos em muitas pautas, entre elas, a questão das creches. Quando assumimos, tinham 26 mil crianças sem creche no DF. Hoje, temos 1,8 mil vagas sobrando”, afirmou.

Autoridades presentes

A ex-primeira dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, compareceu ao evento e foi convidada a compor a mesa de honra, mas declinou do convite pois tinha um compromisso.

O procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Georges Seigneur, também compôs a mesa. O segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), desembargador Ângelo Passarelli tambem representou o poder Judiciário.

A senadora Damares Alves (Republicanos) e a deputada federal Bia Kicis (PL) também compareceram e compuseram a mesa de honra. Michelle, Bia e Ibaneis irão disputar as duas cadeiras disponíveis no Senado Federal.

Estiveram presentes também secretários de Estado, entre eles o de Segurança Pública, Sandro Avelar; o de Governo, José Humberto Pires; a de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, e o de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Vaz. O presidente do Instituto Brasília Ambiental, Rôney Nemer e o do Banco de Brasília (BRB) também prestigiaram a cerimônia.

Deputados distritais da base aliada estiveram em peso no auditório, incluindo Thiago Manzoni (PL), que rompeu com o governo recentemente devido aos desdobramentos do caso BRB/Master. A deputada Dayse Amarílio, que faz parte da oposição ao governo na CLDF, esteve presente.