Homem é preso após ameaçar e tentar atropelar ex-namorada em Taguatinga

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante após ameaçar e tentar atropelar a ex-namorada, 17, na QNM 38/40, em Taguatinga. Segundo informações do 2º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), um colega de trabalho da jovem também foi surpreendido pela tentativa de agressão após saírem do expediente.
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Na ocasião, o suspeito iniciou a violência com agressões físicas, causou danos a uma motocicleta da vítima e tentou atropelar os dois jovens, que só conseguiram escapar ilesos por buscarem abrigo atrás de uma parada de ônibus. O caso ocorreu na noite do último sábado (28/3).
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Após a tentativa frustrada de atropelamento, o autor fugiu em direção ao Sol Nascente, sendo localizado pouco tempo depois em frente à residência da mãe da adolescente, alvo de ameaças de morte em voz alta. Ao notar a aproximação das viaturas, o homem ainda tentou empreender fuga, mas foi acompanhado, abordado e detido pelos policiais militares.
A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM II), em Ceilândia, onde as partes prestaram depoimento. O suspeito permaneceu preso em flagrante, enquadrado nos crimes de violência doméstica, ameaça e dano. O veículo utilizado na ação foi removido e recolhido ao pátio do Departamento de Estradas de Rodagens (DER-DF).
Onde pedir ajuda
» Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.
» Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF). E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br. WhatsApp: (61) 98626-1197. Site: www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher.
» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.
» Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.
Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia. Endereço: EQS 204/205, Asa Sul. Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673. E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br.
Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia. Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia. Telefones: 3207-7391 /3207-7408 / 3207-7438.