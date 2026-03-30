Homem é preso após ameaçar e tentar atropelar ex-namorada em Taguatinga

Homem foi conduzido pela Polícia Militar à Delegacia da Mulher, em Ceilândia, e vai responder por violência doméstica - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante após ameaçar e tentar atropelar a ex-namorada, 17, na QNM 38/40, em Taguatinga. Segundo informações do 2º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), um colega de trabalho da jovem também foi surpreendido pela tentativa de agressão após saírem do expediente.

Na ocasião, o suspeito iniciou a violência com agressões físicas, causou danos a uma motocicleta da vítima e tentou atropelar os dois jovens, que só conseguiram escapar ilesos por buscarem abrigo atrás de uma parada de ônibus. O caso ocorreu na noite do último sábado (28/3).

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Após a tentativa frustrada de atropelamento, o autor fugiu em direção ao Sol Nascente, sendo localizado pouco tempo depois em frente à residência da mãe da adolescente, alvo de ameaças de morte em voz alta. Ao notar a aproximação das viaturas, o homem ainda tentou empreender fuga, mas foi acompanhado, abordado e detido pelos policiais militares.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM II), em Ceilândia, onde as partes prestaram depoimento. O suspeito permaneceu preso em flagrante, enquadrado nos crimes de violência doméstica, ameaça e dano. O veículo utilizado na ação foi removido e recolhido ao pátio do Departamento de Estradas de Rodagens (DER-DF).

Carro do agressor foi apreendido e ficou sob responsabilidade do DER/DF (foto: Divulgação/PMDF)

Onde pedir ajuda

» Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

» Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF). E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br. WhatsApp: (61) 98626-1197. Site: www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher.

» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

» Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia. Endereço: EQS 204/205, Asa Sul. Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673. E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br.

Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia. Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia. Telefones: 3207-7391 /3207-7408 / 3207-7438.