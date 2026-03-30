Celina Leão assume governo do DF e diz que governar é "cuidar e servir"

Na manhã desta segunda-feira (30/3), a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) foi palco da sessão solene que marcou a transmissão de cargo e oficializou Celina Leão como governadora do DF. Em seu discurso de posse, Celina destacou o simbolismo do momento e adotou um tom marcado pela fé e pela gratidão.

“Hoje é um dia de muita emoção e de muita gratidão. Gratidão inicialmente a Deus, porque é por Ele e para Ele”, afirmou. Ela também cumprimentou autoridades presentes, como parlamentares e representantes do Senado, e relembrou sua trajetória política ao lado de diferentes grupos. “Já fui deputada da base e da oposição, eu sei exatamente o que isso significa”, disse, ao mencionar ainda o apoio do ex-governador Ibaneis Rocha, a quem atribuiu parte dos resultados da gestão.

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A nova chefe do Executivo ressaltou que a posse representa mais do que uma transição de cargo, classificando o momento como a continuidade de um propósito pessoal e político. “Hoje não é apenas uma posse, é a confirmação de um propósito que começou em Deus”, declarou.

Ibaneis passa a faixa para Celina Leão, que assume como governadora do Distrito Federal (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Celina afirmou que chega ao governo após anos de experiência e trabalho. “Nada me foi dado, tudo foi construído”, disse. Em tom pessoal, agradeceu à família e reconheceu as ausências ao longo da carreira. “São 30 anos de vida pública. Muitas vezes a gente perde dias importantes, mas é para servir o povo”, afirmou.

Ao projetar a gestão, Celina prometeu reduzir burocracias para o setor produtivo e ampliar ações voltadas à população vulnerável. “Cuidar das pessoas sem deixar ninguém para trás”, resumiu.

Ao final do discurso, destacou o papel simbólico de sua posse. “Não é apenas uma mulher assumindo o GDF, são todas as mulheres do Distrito Federal”, disse. “Até aqui, Deus me carregou no colo, mas a partir de agora, Ele vai na minha frente", declarou.



