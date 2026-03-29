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VIOLÊNCIA

Mulher é morta a facadas após briga entre vizinhos em Samambaia

Suspeitos foram localizados pela PM durante patrulhamento e levados à delegacia

Suspeitos foram encaminhados à 26ª Delegacia de Polícia - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Suspeitos foram encaminhados à 26ª Delegacia de Polícia - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Uma mulher de 24 anos foi assassinada na tarde deste domingo (29/3) após uma briga entre vizinhos, em Samambaia. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a vítima foi esfaqueada durante uma confusão generalizada por volta das 15h55, na QR 315.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas a morte foi confirmada ainda no local.

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Durante patrulhamento na QR 313, conjunto 7, equipes do Grupo Tático Operacional (Gtop 31) localizaram dois suspeitos de envolvimento no crime. Eles foram encaminhados à 26ª Delegacia de Polícia.

Segundo a PMDF, uma mulher de 22 anos assumiu a autoria do homicídio, com a participação de outros familiares. A motivação do crime seria um acerto de contas. Ao todo, três dos quatro envolvidos foram presos em menos de uma hora pelo Gtop 31. O quarto suspeito já foi identificado e segue sendo procurado pela polícia.

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 29/03/2026 21:45
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