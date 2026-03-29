Mulher é morta a facadas após briga entre vizinhos em Samambaia

Uma mulher de 24 anos foi assassinada na tarde deste domingo (29/3) após uma briga entre vizinhos, em Samambaia. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a vítima foi esfaqueada durante uma confusão generalizada por volta das 15h55, na QR 315.
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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas a morte foi confirmada ainda no local.
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Durante patrulhamento na QR 313, conjunto 7, equipes do Grupo Tático Operacional (Gtop 31) localizaram dois suspeitos de envolvimento no crime. Eles foram encaminhados à 26ª Delegacia de Polícia.
Segundo a PMDF, uma mulher de 22 anos assumiu a autoria do homicídio, com a participação de outros familiares. A motivação do crime seria um acerto de contas. Ao todo, três dos quatro envolvidos foram presos em menos de uma hora pelo Gtop 31. O quarto suspeito já foi identificado e segue sendo procurado pela polícia.
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