Celina cancela festa de aniversário de Brasília para investir R$ 25 mi na Saúde

Sessão solene que marcou a transmissão de cargo e oficializou Celina Leão como governadora do DF - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A governadora recém-empossada do Distrito Federal, Celina Leão (PP), anunciou o cancelamento das comemorações do aniversário de Brasília, quando seriam gastos R$ 25 milhões, para redirecionar o recurso financeiro para a área da saúde. O anúncio foi feito na ocasião da transmissão do cargo de Ibaneis Rocha (MDB) para Celina, na manhã desta segunda-feira (30/3).

"Remanejamos este recurso para a Secretaria de Saúde, visando a contratação imediata de médicos para a atenção básica. Neste momento, em que temos uma escassez de orçamento, vamos precisar priorizar", informou. "Nosso objetivo é que, ao final do nosso mandato no GDF, todas as equipes de todos os postos de saúde estejam completas. Estamos fazendo uma releitura do orçamento para priorizar as áreas que são mais necessárias", acrescentou.

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A suspensão da festa e o redirecionamento do recurso já foram publicados em edição extra do Diário Oficial do DF (DODF), que saiu logo após a posse de Celina Leão. No despacho, a governadora nega o crédito adicional suplementar solicitado pela Secretaria do Turismo no valor de R$ 25 milhões para a realização da festa de aniversário de Brasília e abre processo administrativo destinado à contratação de 130 médicos na especialidade de Medicina de Família e Comunidade, para atuação na rede pública de saúde do Distrito Federal, com vistas ao fortalecimento da Atenção Primária à Saúde.

A governadora ressaltou que algumas comemorações tradicionais do aniversário da cidade não vão deixar de acontecer, como a missa na Catedral e a Maratona Brasília. Celina enfatizou também que, na ocasião da posse como governadora, preferiu ir às ruas em vez de fazer uma festa em comemoração. "O GDF nas ruas ficará 15 dias em cada cidade, eu mesma comandarei o programa. Já temos um cronograma de seis meses", anunciou.