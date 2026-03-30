Presidente do BRB e secretário de Economia estão confirmados em comissão da CLDF

Thiago Manzoni, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa, é o entrevistado do CB.Poder desta segunda-feira (30/3) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Está confirmada a participação do presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Souza, e do secretário de Economia do DF, Daniel Izaías de Carvalho, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), disse o deputado distrital Thiago Manzoni (PL), entrevistado do CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta segunda-feira (30/3). A reunião está marcada para 7 de abril, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Outra comissão, que deve contar com o diretor-presidente da Terracap, Izidio Santos Junior, também está prevista para 9 de abril.

Segundo Manzoni, presidente da CCJ, o encontro será uma oportunidade para que os representantes do Executivo respondam dúvidas sobre a situação financeira do banco, de forma similar ao que foi feito em reunião com deputados distritais antes da votação do Projeto de Lei nº 2.175/2026, conhecido como PL de socorro ao BRB. “Agora eles devem falar à população o que está acontecendo, para que o povo tire suas próprias conclusões”, disse o deputado às jornalistas Samanta Sallum e Mila Ferreira.

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O distrital do PL, que votou contra a capitalização de terrenos ao banco, defendeu que não havia informações suficientes para a votação do projeto de lei. “Não se sabe quanto, de fato, o BRB deve hoje, quanto valem os imóveis que estão sendo oferecidos e que tipo de aporte o GDF fará de forma direta, que também são autorizados no projeto”, destacou Manzoni.

Para o deputado, as explicações necessárias sobre a situação do BRB devem ser obtidas por meio de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Atualmente, dois pedidos de CPI sobre o BRB estão na fila para a votação na CLDF, com uma apresentada pelo Partido Liberal (PL) e outra pela oposição do governo, cada uma com oito assinaturas.