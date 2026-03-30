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Acidente

Homem é levado a hospital depois de ser atropelado na DF-001

O acidente ocorreu na noite desta segunda-feira (30/3), no sentido Samambaia. Os bombeiros encontraram a vítima inconsciente e caída ao chão

Homem foi conduzido ao hospital - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Homem foi conduzido ao hospital - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um homem foi encaminhado ao hospital após ser atropelado por um carro na noite desta segunda-feira (30/3), na DF-001, sentido Samambaia. Militares do Corpo de Bombeiros compareceram ao local com duas viaturas de socorro.

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Os bombeiros encontraram a vítima inconsciente e caída ao chão. Os socorristas iniciaram os procedimentos para vítimas de trauma. O paciente foi imobilizado e transportado ao hospital. O motorista do veículo permaneceu no local.

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Durante o atendimento, duas faixas da via foram interditadas. O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) ficou responsável pela área. A dinâmica do acidente não foi informada.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/03/2026 22:31
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