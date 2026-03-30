Homem é levado a hospital depois de ser atropelado na DF-001

Um homem foi encaminhado ao hospital após ser atropelado por um carro na noite desta segunda-feira (30/3), na DF-001, sentido Samambaia. Militares do Corpo de Bombeiros compareceram ao local com duas viaturas de socorro.

Os bombeiros encontraram a vítima inconsciente e caída ao chão. Os socorristas iniciaram os procedimentos para vítimas de trauma. O paciente foi imobilizado e transportado ao hospital. O motorista do veículo permaneceu no local.

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Durante o atendimento, duas faixas da via foram interditadas. O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) ficou responsável pela área. A dinâmica do acidente não foi informada.