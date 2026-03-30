'Véi do dominó' podem ser considerados patrimônio cultural imaterial do DF

O deputado Max Maciel (Psol) enviou um documento à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) recomendando o reconhecimento e registro dos "Véi do Dominó de Ceilândia" — grupo formado majoritariamente por idosos que jogam dominó no centro de Ceilândia — como Patrimônio Cultural Imaterial do Distrito Federal.

No documento, o deputado afirma que "os véi" constituem uma das mais simbólicas expressões da cultura popular do Distrito Federal, sendo parte viva da memória, da identidade e da organização social da maior região administrativa do DF. Ele também defende que a atividade de jogar dominó ultrapassa a recreação, representando uma expressão cultural da cidade. "O dominó, nesse contexto, se torna uma linguagem coletiva, espaço de troca de experiências, construção de vínculos e fortalecimento comunitário", afirmou.

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A decisão de fazer a recomendação ocorreu depois que a DF Legal retirou as conhecidas tendas utilizadas por esse grupo para proteção do sol e chuva, na última quinta-feira (26/3). "Episódios recentes, como a retirada de estruturas improvisadas utilizadas para proteção contra sol e chuva, evidenciam a ausência de políticas públicas voltadas à valorização e à preservação dessas práticas, revelando, inclusive, uma dificuldade histórica de reconhecimento da cultura periférica no âmbito das políticas culturais", avaliou. A recomendação foi encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF).

Além do título de Patrimônio Cultural Imaterial, o deputado também enviou um outro documento, desta vez para a Administração Regional de Ceilândia e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (Seduh), recomendando a instalação de estruturas voltadas para a prática de dominó e outros jogos de mesa no centro de Ceilândia. Entre as medidas sugeridas estão a instalação de cobertura, iluminação e acessibilidade.

Contexto



Na tarde da última quinta-feira (26/3), um dia antes do aniversário de 55 anos de Ceilândia, as tendas utilizadas pelos idosos para jogar dominó foram retiradas em uma operação da Secretaria DF Legal. O Correio, esteve no local um dia após a retirada para conversar com os jogadores, que afirmaram não ter sido a primeira vez que isso ocorreu. Na última operação, quatro tendas foram removidas.

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Segundo a DF Legal, as tendas ocupam, de forma irregular, uma área pública da cidade. “A Secretaria DF Legal informa que fez a retirada de tendas e lonas instaladas irregularmente na área citada na manhã de ontem para desobstruir o local onde será realizada a festa de aniversário da cidade. Todas as tendas que ocupavam área pública sem licença, independente da função, foram retiradas por questões de segurança”, esclareceu a nota. Nesta segunda (30/3), a pasta informou que não há novidades sobre a operação.