Ceilândia tem grande potencial de crescimento, diz presidente da Fecomércio

A força econômica de Ceilândia e seu papel estratégico no desenvolvimento do Distrito Federal foram destacados durante o painel Força econômica de Ceilândia — comércio, indústria e inovação, no CB.Debate — Ceilândia em movimento, realizado nesta terça-feira (31/3) pelo Correio Braziliense. Para o presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, a região reúne características únicas que a consolidam como um dos principais polos econômicos da capital.

Segundo Freire, a dimensão populacional e a diversidade da cidade ajudam a explicar sua relevância. “A Ceilândia é a maior cidade do Distrito Federal. Temos cerca de 287 mil habitantes, o que representa aproximadamente 10% da população do DF. Desses, mais de 151 mil fazem parte da população economicamente ativa”, afirmou.

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O presidente da Fecomércio destacou ainda que, desse total, cerca de 75 mil pessoas estão empregadas dentro da própria região, o que reforça a importância do comércio e dos serviços locais. “É uma cidade com uma dinâmica econômica muito forte, que atende não só a própria população, mas também outras regiões”, disse.

Freire também ressaltou a diversidade cultural como um dos motores do desenvolvimento da cidade. “Ceilândia é uma cidade formada por pessoas de todo o Brasil. Temos gente do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste. Isso contribui para uma economia diversa, dinâmica e com grande capacidade de adaptação”, pontuou.

Ao relembrar o passado, ele destacou a mudança na percepção sobre a região. “Durante muito tempo, Ceilândia foi vista de forma negativa, como uma cidade violenta. Hoje, essa realidade mudou. É uma cidade desenvolvida, que continua crescendo e se fortalecendo”, afirmou.

O dirigente chamou atenção para o papel do empresariado local na construção desse cenário. Segundo ele, a relação com os comerciantes tem evoluído ao longo dos anos. “Antes, os empresários vinham apenas reclamar. Hoje, eles trazem problemas acompanhados de sugestões. Isso facilita muito a construção de soluções”, avaliou.

Entre os setores que mais se destacam, Freire citou a gastronomia, a beleza e a indústria. “Ceilândia cresceu muito na área de bares e restaurantes, no setor de beleza e também na indústria, especialmente nos segmentos de pré-moldados e moveleiro”, explicou. Ele acrescentou que a cidade possui um número expressivo de microempreendedores individuais, com forte presença no setor de serviços.

O presidente da Fecomércio também destacou os investimentos do Sistema S na região. Ele anunciou a ampliação da unidade do Senac na cidade. “Vamos triplicar o tamanho da unidade. A ideia é entregar uma estrutura ainda mais completa, à altura da importância de Ceilândia”, disse. Ele também mencionou a revitalização de espaços e a ampliação de serviços voltados à população local.

Outro ponto destacado foi o investimento em ações sociais e culturais. “Levamos grandes eventos, shows e atividades gratuitas para a população. Muitas vezes, são atrações que essas pessoas não teriam acesso em outras condições”, afirmou. Segundo ele, iniciativas como essas ajudam a promover inclusão e ampliar oportunidades.

Apesar dos avanços, Freire reconheceu que a cidade ainda enfrenta desafios, especialmente na área de infraestrutura. “Ceilândia cresceu muito e precisa de planejamento de longo prazo. Problemas como drenagem e conservação urbana precisam ser enfrentados para acompanhar esse crescimento”, destacou.

Para o presidente da Fecomércio, o debate promovido pelo Correio Braziliense é fundamental para pensar soluções. “Quando reunimos setor produtivo, poder público e sociedade civil, conseguimos construir caminhos mais eficazes para o desenvolvimento da cidade”, concluiu.

CB Debate

Realizado em homenagem ao aniversário de Ceilândia, comemorado na última sexta-feira (27/3), o CB.Debate reuniu autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir caminhos que impulsionem o crescimento econômico, a inclusão social e a melhoria da infraestrutura local. A participação de diferentes atores reforçou a importância do diálogo na construção de soluções para os desafios da região.

Acompanhe a transmissão ao vivo no YouTube, utilize a hashtag #CBDebate nas redes sociais para interagir com os painelistas e fique por dentro de todos os detalhes sobre infraestrutura, economia e cultura em correiobraziliense.com.br/cidades. Acompanhe nossa cobertura em tempo real e ajude a pensar os próximos passos da cidade.