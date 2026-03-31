Presidente da Acic descreve Ceilândia como uma cidade guerreira

O presidente da Associação Comercial de Ceilândia (ACIC), Eduardo Lima, comentou, durante o CB.Debate — Ceilândia em movimento, promovido pelo Correio nesta terça-feira (31/3), sobre a importância da comércio da cidade.

Fazendo parte da Acic desde 2008, Lima comentou sobre o crescimento do setor comercial da cidade nos últimos anos. "Ceilândia representa 10% do PIB de todo o Distrito Federal. É uma cidade muito grande e todo dia ela mostra a relevância que tem para a capital. Temos muitas empresas e um setor industrial forte na cidade", afirmou.

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Sobre a atuação da Acic, Lima lembra as necessidades dos comerciantes. "Desenvolvemos um trabalho para a área comercial e para o ambiente de negócios. Temos um comércio muito forte e é muito importante que a gente volte aos olhos para esse setor da cidade", disse.

Apesar do crescimento dos últimos anos, o presidente da Acic comenta que o comércio sofre com a falta de mão de obra. "Essa é uma das principais reclamações dos comerciantes, a falta de mão de obra, sobretudo qualificada", frisou. Para reverter essa situação, a Acic oferece cursos de capacitação. "Tivemos que dar uma parada na época da pandemia. Porém, logo após, voltamos com esses projetos para conseguir oferecer cada vez mais capacitação para a cidade", acrescentou.

CB.Debate

Nesta terça-feira (31/3), o Correio Braziliense celebra os 55 anos de Ceilândia com o CB.Debate — Ceilândia em Movimento, um encontro entre autoridades e agentes culturais para projetar o futuro da região. O evento começa às 8h30 e você é convidado a participar: acompanhe a transmissão ao vivo no YouTube, utilize a hashtag #CBDebate nas redes sociais para interagir com os painelistas e fique por dentro de todos os detalhes sobre infraestrutura, economia e cultura em correiobraziliense.com.br/cidades. Acompanhe nossa cobertura em tempo real e ajude a pensar os próximos passos da cidade.