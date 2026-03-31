Chico Vigilante destaca avanços e aponta desafios estruturais em Ceilândia

A trajetória de desenvolvimento de Ceilândia e os desafios ainda enfrentados pela maior região administrativa do Distrito Federal marcaram a fala do deputado distrital Chico Vigilante (PT) antes do CB.Debate — Ceilândia em movimento, promovido nesta terça-feira (31/3) pelo Correio Braziliense. Morador da cidade desde 1977, o parlamentar ressaltou a importância de discutir o futuro da região a partir do diálogo entre poder público e sociedade.

Ao relembrar a relação histórica entre Ceilândia e o Correio Braziliense, o deputado destacou episódios que evidenciam a mobilização dos moradores e o vínculo com o veículo. Ele citou a reação da população a reportagens antigas e a aproximação construída ao longo dos anos. “Houve um momento em que a população se revoltou com apelidos dados a bairros da Ceilândia e chegou a boicotar o jornal. Depois, houve um diálogo com as lideranças, o que mostra que o Correio sempre buscou manter uma relação próxima com a comunidade”, relatou.

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O parlamentar destacou conquistas importantes para a infraestrutura da cidade ao longo das últimas décadas, muitas delas fruto de articulação política e mobilização popular. Entre os exemplos, citou a reconstrução de uma escola na região e investimentos em segurança pública. “Conseguimos reconstruir o CED 11, que é um colégio importante para a comunidade. Também houve a construção da 23ª Delegacia de Polícia e de um batalhão da Polícia Militar, que foram fundamentais para a cidade”, afirmou.

Na área de abastecimento, Vigilante lembrou a ampliação da captação de água no Descoberto, medida que ajudou a reduzir os impactos da escassez hídrica enfrentada historicamente pela população. “Ceilândia sofria muito com a falta de água no período de seca. A ampliação da captação foi essencial para atender a demanda da cidade”, disse. Ele também destacou melhorias em serviços urbanos, como a implementação da varrição de ruas, que começou pela região.

Apesar dos avanços, o deputado alertou para problemas estruturais que acompanham o crescimento acelerado da cidade. Segundo ele, a expansão urbana não foi acompanhada pelo planejamento necessário. “A cidade cresceu muito, surgiram muitos prédios e ela não estava preparada para isso. Hoje enfrentamos alagamentos constantes, e isso não pode continuar”, afirmou.

Para o parlamentar, a principal prioridade deve ser a implementação de um sistema eficiente de drenagem urbana. “É preciso construir um sistema de drenagem capaz de dar resposta ao que a cidade precisa. Esse é um ponto fundamental que precisa ser debatido e resolvido”, defendeu.

Para Vigilante, iniciativas como o evento são fundamentais para fortalecer a construção coletiva de soluções. “Acho importantíssimo. Quando você promove debates sobre a cidade e reúne diferentes setores, você cria condições para pensar melhorias reais para a população”, afirmou.

CB.Debate

Ceilândia em Movimento ocorre na sede do Correio Braziliense e celebra os 55 anos da maior região administrativa do DF. O evento reúne lideranças políticas, do setor produtivo e da cultura para discutir o futuro da cidade, com cobertura completa em tempo real pelo site e redes sociais do jornal.

Você pode participar enviando perguntas e comentários pela hashtag #CBDebate ou acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal oficial do Correio no YouTube. Para conferir a lista de painelistas e os destaques sobre economia, cultura e infraestrutura, acesse correiobraziliense.com.br/cidades.