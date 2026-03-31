Homem é preso na Bahia por estupro cometido no Distrito Federal

Um homem, de 39 anos, foi preso pelo crime de estupro nesta terça-feira (31/3). O criminoso foi alvo da Operação Cafundó, conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio do trabalho investigativo da equipe da 35ª DP (Sobradinho), com o apoio da Polícia Militar da Bahia (PMBA). Ele foi sentenciado a 13 anos de prisão.

O crime ocorreu em setembro de 2023 e teve como vítima uma mulher, 26 anos. Na ocasião, o agressor agiu com extrema violência, utilizando uma faca para cometer o crime. Ele chegou a machucar a mão da vítima, que tentou se defender da agressão. Após as investigações, o foragido foi localizado na Comunidade Juá, no município de Barra (BA), onde a prisão foi realizada.

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De acordo com informações da polícia baiana, o indivíduo também causou diversos transtornos à comunidade local, sendo investigado por utilizar um facão para golpear moradores da região em outras ocasiões. O preso passará pelos procedimentos legais na Bahia e, posteriormente, será transferido ao Distrito Federal para o cumprimento da pena em regime fechado.