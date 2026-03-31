"Infraestrutura é prioridade para Ceilândia", afirma administrador

Dilson Resende, administrador de Ceilândia, em debate sobre a cultura, identidade e economia de Ceilândia - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Em sua participação no CB.Debate — Ceilândia em Movimento, promovido nesta terça-feira (31/3) pelo Correio, o administrador regional de Ceilândia, Dilson Resende de Almeida, detalhou o trabalho da gestão focado na zeladoria e no planejamento da infraestrutura da cidade, que ele considera essencial para o desenvolvimento.

"A primeira providência que tomamos foi fazer um levantamento de toda a infraestrutura da cidade", explicou o gestor, citando a drenagem pluvial e a manutenção de vias como os principais gargalos. Ele revelou que Ceilândia possui mais de 10 mil bocas de lobo, um número muito superior às estimativas iniciais, o que evidencia a demanda maciça por manutenção.

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"Temos hoje a certeza que Ceilândia precisa realmente muito de investimento em drenagem", afirmou. Ele informou que a Novacap já iniciou o processo de chamamento para a elaboração de um projeto de drenagem fluvial, um estudo intenso que considera a captação da água e as cautelas ambientais, sendo um projeto de médio e longo prazo.

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Segundo Resende, a segunda maior demanda da cidade é a pavimentação de vias, resultado de um asfalto muitas vezes colocado de forma provisória no passado. O gestor afirmou que, desde o início de sua gestão, vias inteiras foram recapeadas. "Já foram feitos 32 quilômetros de substituição completa de pavimento de vias principais", informou.

No quesito calçadas, ele apontou que a malha antiga não priorizava a acessibilidade. A Administração tem trabalhado em projetos que visam a inclusão de pessoas com dificuldades de locomoção, tendo reformado quase 120 quilômetros de calçadas novas em áreas importantes como no entorno do SESC e na revitalização da Hélio Prates.

O CB.Debate — Ceilândia em Movimento ocorre na sede do Correio Braziliense, celebra os 55 anos da maior região administrativa do DF e reúne lideranças para discutir o futuro da cidade. Acompanhe a cobertura completa pelo site e redes sociais do jornal, ou envie sua pergunta pela hashtag #CBDebate.