Presidente da Acic destaca papel do empresariado no desenvolvimento da cidade

Em sua participação no CB.Debate — Ceilândia em Movimento, promovido pelo Correio nesta terça-feira (31/3), Eduardo Lima, presidente da Associação Comercial de Ceilândia (SIC), reforçou a luta institucional para mudar a percepção da cidade, historicamente marcada pelo estigma da violência. Lima enfatizou que a instituição trabalha para mostrar à população "que em Ceilândia só tem coisa boa".

O presidente da ACIC traçou um paralelo entre o passado precário e o presente pujante da cidade. "Minha relação com Ceilândia começou quando não tinha nem asfalto", relembrou, narrando a dificuldade de chegar à região com um táxi que parou antes do trecho não pavimentado, obrigando-o a percorrer o restante a pé. Lima destacou que Ceilândia cresceu, gerando oportunidades de renda e emprego, mas enfrenta o desafio de reter as empresas que nascem na cidade.

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"A empresa nasce em Ceilândia, cria filiais e sai dali da cidade, não leva a empresa que foi criada, mas cresce para outros lados", afirmou. Para o empresário, é crucial trabalhar para atrair grandes empresas que possam contribuir com o mercado local, fortalecendo a "incubação de empresas" na região.

Um dos focos da Associação, em parceria com a Administração Regional, é a revitalização do centro da cidade, considerado o "cartão postal". Lima ressaltou que a boa zeladoria, segurança pública e o lixo no lugar certo são essenciais para o respeito que a cidade merece.

Ele citou o sucesso do evento "Costelão" de aniversário, realizado no último sábado (28/3) com 500 costelas assadas de graça, como exemplo de como o comércio e os empresários se mobilizam para impulsionar o consumo e a economia local. "Os eventos são extremamente importantes porque mobilizam pessoas que consomem na nossa cidade e no movimento do comércio que gera emprego e renda", afirmou.

O CB.Debate — Ceilândia em Movimento continua a reunir lideranças para discutir o futuro da maior região administrativa do DF.