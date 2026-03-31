Celina Leão inaugura escola e anuncia melhorias no Itapoã Parque

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), inaugurou nesta terça-feira (31/3) a Escola Classe 401 do Itapoã Parque. A unidade terá capacidade para atender 1.200 alunos e contou com investimentos de cerca de R$ 10 milhões. Durante o evento, Celina também assinou ordens de serviço para ampliar duas linhas de ônibus do Itapoã e iniciar obras de revitalização de abrigos de passageiros do sistema de transporte público do DF.

A governadora destacou a importância de valorizar os profissionais da educação e reforçou o reajuste salarial de diretores, coordenadores, secretários e supervisores escolares.

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“Reconhecemos a grande responsabilidade que vocês têm, considerando inclusive as horas extras dedicadas ao bem-estar dos alunos. Eu estou muito feliz em anunciar este gesto de valorização, em homenagem às mulheres, que formam 73% do setor da educação. A vocês, que educam, a minha admiração”, afirmou Celina.

Ela também ressaltou a prioridade da gestão em atender às necessidades da população, com saúde e infraestrutura, mesmo diante de decisões orçamentárias difíceis. “Optamos por não realizar as comemorações do aniversário de Brasília e direcionar os recursos para a contratação de médicos na atenção básica”, explicou.

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, destacou a importância da inauguração e da gratificação recentemente assinada pela governadora.

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, enfatizou a atenção aos gestores e a valorização do trabalho da categoria. “Diretor e vice já começaram com o pé direito. Começaram com o pé direito que já vão botar no bolso logo, logo. E agora, inaugurando essa escola linda, maravilhosa… Cuidem dessa escola linda de vocês”, disse Hélvia.

A inauguração faz parte de um conjunto de ações voltadas para o Itapoã, incluindo revitalização de praças, campos de futebol, criação de feiras comunitárias e ajustes em transporte público para melhorar o acesso às regiões atendidas.



