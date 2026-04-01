GDF decreta ponto facultativo nesta quinta-feira (2) para servidores do DF

Em decreto, a governadora Celina Leão (PP) instituiu ponto facultativo para esta quinta-feira (2/2), véspera da Sexta-feira Santa. Durante o cumprimento da agenda de inaugurações nesta quarta-feira (1/4), a governadora anunciou que a véspera será ponto facultativo para os servidores da administração pública direta e indireta do Distrito Federal.

No documento, que deve ser publicado em edição extra do Diário Oficial do DF (DODF), o decreto não se aplica aos serviços essenciais, como os trabalhadores das áreas de segurança, saúde, comunicação, fiscalização de proteção urbana, vigilância sanitária, assistência social, limpeza urbana e fiscalização do consumidor. Os mesmos deverão operar em regime de escala para garantir o atendimento à população durante o feriado prolongado.

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Durante o anúncio, a governadora destacou que a medida, às vésperas da Sexta-feira da Paixão, busca valorizar os servidores públicos e expressar respeito à comunidade cristã. O anúncio foi feito durante a entrega do Cepi Seriema, no Recanto das Emas, onde a governadora cumpre roteiro de entregas que se estende ao Riacho Fundo I e ao Setor Policial Sul ao longo do dia.

O decreto segue prática comum adotada em períodos de feriados prolongados, quando a administração pública ajusta o funcionamento de órgãos não essenciais, mantendo a continuidade dos serviços considerados indispensáveis à população.