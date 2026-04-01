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Motociclista morre após colisão com caminhão e caminhonete na BR-080

Um dos condutores dos veículos pesados precisou ser levado ao hospital. O motociclista morreu na hora

O sinistro feriu uma pessoa e matou outra. O motorista do caminhão não apresentou ferimentos - (crédito: Reprodução/CBMDF)
O sinistro feriu uma pessoa e matou outra. O motorista do caminhão não apresentou ferimentos - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Na tarde desta quarta-feira (1°/4), por volta de 12h, um motociclista morreu após uma colisão envolvendo dois outros veículos na BR-080. O sinistro de trânsito, aconteceu na pista sentido Padre Bernardo, município no Entorno do Distrito Federal.

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O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CMBDF) foi acionado para prestar socorro às vítimas envolvidas. Segundo os militares, o motociclista teve o óbito declarado no local. 

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O motorista do caminhão foi avaliado pelos bombeiros militares e não precisou de transporte hospitalar. Por sua vez, o condutor da caminhonete, um homem que não teve a identidade revelada, foi levado para o hospital após os primeiros socorros com ferimentos leves. Ele estava orientado e consciente. 

As Polícias Civil e Militar foram acionadas para a ocorrência. A dinâmica do acidentes ainda estão sendo investigadas. 

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 01/04/2026 14:48
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