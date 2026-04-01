Motociclista morre após colisão com caminhão e caminhonete na BR-080

O sinistro feriu uma pessoa e matou outra. O motorista do caminhão não apresentou ferimentos - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Na tarde desta quarta-feira (1°/4), por volta de 12h, um motociclista morreu após uma colisão envolvendo dois outros veículos na BR-080. O sinistro de trânsito, aconteceu na pista sentido Padre Bernardo, município no Entorno do Distrito Federal.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CMBDF) foi acionado para prestar socorro às vítimas envolvidas. Segundo os militares, o motociclista teve o óbito declarado no local.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Celina retira Serrinha de plano do BRB e anuncia criação de Parque Ambiental

O motorista do caminhão foi avaliado pelos bombeiros militares e não precisou de transporte hospitalar. Por sua vez, o condutor da caminhonete, um homem que não teve a identidade revelada, foi levado para o hospital após os primeiros socorros com ferimentos leves. Ele estava orientado e consciente.

Leia também: Animais encontrados mutilados no Gama foram sacrificados em ritual

As Polícias Civil e Militar foram acionadas para a ocorrência. A dinâmica do acidentes ainda estão sendo investigadas.